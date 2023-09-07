Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long hiện đang làm báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long về trường hợp bé trai 2 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khuya ngày 6/9, ông Phan Văn Năm, Giám đốc TTYT TP.Vĩnh Long, xác nhận thông tin và cho biết cơ quan công an đã tiếp nhận điều tra vụ việc.

Trong tối 6/9, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip được phát trực tiếp dài hơn 20 phút, ghi lại cảnh một số người được cho là người thân "tố" một ê kíp trực tại Trung tâm y tế (TTYT) TP.Vĩnh Long (P.9, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) tắc trách khiến một bé trai 2 tuổi tử vong.

Người nhà 'tố' bệnh viện tắc trách khiến bé trai 2 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo nội dung trong đoạn clip, một bé trai 2 tuổi được cho là nhập viện điều trị bệnh tại TTYT TP.Vĩnh Long trước đó 1 ngày. Đến đầu giờ chiều 6/9, bé bất ngờ tử vong. Người nhà bức xúc, "tố" bệnh viện tắc trách, cho rằng ê kíp trực có "sai sót" dẫn đến bé trai tử vong. Trong clip cũng có sự xuất hiện của lực lượng công an đến giữ trật tự và tiếp nhận điều tra vụ việc.

Lực lượng công an có mặt tại Trung tâm y tế TP.Vĩnh Long - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, dựa vào nội dung trong clip, người nhà yêu cầu đưa thi thể bé trai về an táng, nhưng lực lượng công an giải thích cần phải khám nghiệm tử thi để điều tra sự việc và giữa hai bên có xảy ra cự cãi. Phía gia đình yêu cầu cung cấp tên, tuổi các y bác sĩ trong ê kíp trực, tên các loại thuốc đã chích, điều trị cho bé trai nhưng không được nên quay clip và phát trực tiếp trên mạng xã hội với nhiều lời lẽ bức xúc.

Lực lượng công an có mặt tại Trung tâm y tế TP.Vĩnh Long giữ trật tự và khuyên người nhà hợp tác với lực lượng chức năng điều tra sự việc

Hiện tại, Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long đã tạm đình chỉ công tác đối với ê kíp trực liên quan để phục vụ điều tra.

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