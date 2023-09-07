Người nhà 'tố' bệnh viện tắc trách khiến bé trai 2 tuổi tử vong ở Vĩnh Long

Đời sống 07/09/2023 11:37

Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long hiện đang làm báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long về trường hợp bé trai 2 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khuya ngày 6/9, ông Phan Văn Năm, Giám đốc TTYT TP.Vĩnh Long, xác nhận thông tin và cho biết cơ quan công an đã tiếp nhận điều tra vụ việc.

Trong tối 6/9, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip được phát trực tiếp dài hơn 20 phút, ghi lại cảnh một số người được cho là người thân "tố" một ê kíp trực tại Trung tâm y tế (TTYT) TP.Vĩnh Long (P.9, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) tắc trách khiến một bé trai 2 tuổi tử vong.

Người nhà 'tố' bệnh viện tắc trách khiến bé trai 2 tuổi tử vong ở Vĩnh Long - Ảnh 1
Người nhà 'tố' bệnh viện tắc trách khiến bé trai 2 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Theo nội dung trong đoạn clip, một bé trai 2 tuổi được cho là nhập viện điều trị bệnh tại TTYT TP.Vĩnh Long trước đó 1 ngày. Đến đầu giờ chiều 6/9, bé bất ngờ tử vong. Người nhà bức xúc, "tố" bệnh viện tắc trách, cho rằng ê kíp trực có "sai sót" dẫn đến bé trai tử vong. Trong clip cũng có sự xuất hiện của lực lượng công an đến giữ trật tự và tiếp nhận điều tra vụ việc.

Người nhà 'tố' bệnh viện tắc trách khiến bé trai 2 tuổi tử vong ở Vĩnh Long - Ảnh 2
Lực lượng công an có mặt tại Trung tâm y tế TP.Vĩnh Long - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, dựa vào nội dung trong clip, người nhà yêu cầu đưa thi thể bé trai về an táng, nhưng lực lượng công an giải thích cần phải khám nghiệm tử thi để điều tra sự việc và giữa hai bên có xảy ra cự cãi.  Phía gia đình yêu cầu cung cấp tên, tuổi các y bác sĩ trong ê kíp trực, tên các loại thuốc đã chích, điều trị cho bé trai nhưng không được nên quay clip và phát trực tiếp trên mạng xã hội với nhiều lời lẽ bức xúc.

Lực lượng công an có mặt tại Trung tâm y tế TP.Vĩnh Long giữ trật tự và khuyên người nhà hợp tác với lực lượng chức năng điều tra sự việc

Hiện tại, Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long đã tạm đình chỉ công tác đối với ê kíp trực liên quan để phục vụ điều tra.

Bé gái 2 tuổi ở Hà Nội bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt: Cháu bé bị hoảng loạn, đêm ngủ hay giật mình khóc thét

Bé gái 2 tuổi ở Hà Nội bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt: Cháu bé bị hoảng loạn, đêm ngủ hay giật mình khóc thét

Chị TTH (26 tuổi, ngụ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, con gái 2 tuổi là cháu NTBN bị cô giáo dùng tay liên tục đánh vào mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai 2 tuổi tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 36 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 36 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 21 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 51 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích