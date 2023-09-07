Bé gái 2 tuổi ở Hà Nội bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt: Cháu bé bị hoảng loạn, đêm ngủ hay giật mình khóc thét

Đời sống 07/09/2023 10:57

Chị TTH (26 tuổi, ngụ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, con gái 2 tuổi là cháu NTBN bị cô giáo dùng tay liên tục đánh vào mặt.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chị TTH (26 tuổi, ngụ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, con gái 2 tuổi là cháu NTBN bị cô giáo dùng tay liên tục đánh vào mặt.

Chị H kể, cháu N có dấu hiệu chậm nói nên gia đình cho bé đi học can thiệp tại một cơ sở giáo dục ở xã Sài Sơn từ cuối tháng 2/2023, đến cuối tháng 8 gia đình mới phát hiện con bị cô đánh. Cháu N đi học mẫu giáo rất ngoan, nhưng có dấu hiệu chậm nói nên gia đình cho cháu N đi học can thiệp mỗi ngày khoảng một giờ đồng hồ, tiền học phí mỗi tháng hơn 3 triệu đồng.

Bé gái 2 tuổi ở Hà Nội bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt: Cháu bé bị hoảng loạn, đêm ngủ hay giật mình khóc thét - Ảnh 1
Bé gái 2 tuổi bị cô giáo tát liên tiếp vào mặt gây phẫn nộ - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Việc giáo viên T đánh cháu BN chỉ được gia đình phát hiện vào thời điểm gần cuối tháng 8/2023 khi con từ lớp trở về với khuôn mặt đỏ, mắt ướt nhòa, tâm lý sợ sệt. Thấy con có biểu hiện bất thường, gia đình tìm đến gặp cô LTT, là người trực tiếp dạy can thiệp chậm nói cho cháu BN để truy vấn thì cô vẫn một mực chối cãi. Sau đó, gia đình phải làm việc với chủ cơ sở, dẫn theo nhân viên kỹ thuật và yêu cầu kiểm tra camera thì phát hiện cháu BN bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt.

“Sự việc đã khiến gia đình tôi bị sốc. Chồng tôi ban đầu đã không dám cho tôi xem clip vì sợ tôi đang mang bầu sẽ ảnh hưởng đến thai kỳ. Tuy nhiên, sau khi xem được clip, bản thân tôi bị dọa sinh non phải cấp cứu”, chị H nói.

Bé gái 2 tuổi ở Hà Nội bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt: Cháu bé bị hoảng loạn, đêm ngủ hay giật mình khóc thét - Ảnh 2
Các vết bầm tím trên mặt của cháu bé - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, thời điểm trước khi phát hiện con bị cô giáo đánh vào mặt, gia đình đã nghi ngờ con bị cô đánh khi xuất hiện lờ mờ vết bầm tím quanh cổ. Sự việc xảy ra khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn, con gái chị bị hoảng loạn đêm ngủ thường giật mình khóc thét. Còn gia đình muốn cho cô giáo cơ hội sửa sai nhưng thái độ của nữ giáo viên không thành khẩn ngay từ ban đầu đã khiến gia đình bức xúc.

 

“Hiện tại có nhiều thông tin đồn thổi nói gia đình tôi yêu cầu 900 triệu để bỏ qua sự việc và đã nhận 200 triệu đồng từ phía cô giáo và chủ cơ sở khiến gia đình tôi rất bức xúc. Thực tế chúng tôi không hề nhận tiền", chị H nói.

Bên cạnh đó, phía gia đình ngay từ đầu muốn bỏ qua sự việc. "Họ có nói bù đắp tiền cho con thì tôi đã nhắn lại cho họ rằng gia đình không cần tiền mà cần sự thật từ phía cô T. Nếu cô T có đưa tiền thì chúng tôi sẽ gửi vào quỹ từ thiện chứ không giữ số tiền đó. Nhưng sau đó, có người gọi cho chồng tôi, xưng là chồng cô T thách thức. Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ cả những lần trước đó cháu và những cháu khác có dấu hiệu bị đánh”, chị H nói thêm.

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