Tiêm filler giá rẻ ở khách sạn, 2 người phụ nữ vừa bị tai biến, vừa bị 'khoắng sạch' tài sản

Cụ thể, lúc 20h05 ngày 6/9, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 2 nữ bệnh nhân, gồm Nguyễn Thị A. (52 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh) và Trần Thị H. (56 tuổi, ngụ H.Hòa Thành, cùng tỉnh Tây Ninh - cả 2 đều làm nghề buôn bán) bị tai biến sau tiêm chất làm đầy - tiêm filler.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng 7/9, TS-BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 2 nữ bệnh nhân vừa bị tai biến do tiêm filler ở một khách sạn tại Tây Ninh, vừa bị "lột" sạch tài sản trên người.

Lúc nhập viện, bệnh nhân Nguyễn Thị A. tỉnh, sưng nề mi mắt 2 bên, còn mở mắt tự nhiên được. Còn bệnh nhân Trần Thị H. tỉnh, tụ máu 2 mi mắt nhiều, bầm tím, sưng nề má và 2 mắt.

2 bệnh nhân cho biết, khoảng 14h ngày 5/9, 2 bệnh nhân được một người tự xưng là bác sĩ thẩm mỹ tiêm filler giá rẻ và hẹn đến tiêm filler vùng mũi và má tại một khách sạn ở TP.Tây Ninh. Sau tiêm filler, 2 bệnh nhân bất tỉnh. Khi tỉnh dậy cả 2 phát hiện mất hết tài sản, trang sức trên người. Sau đó cả 2 xuất hiện triệu chứng sưng bầm mũi, 2 mắt nên đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Cả 2 bệnh nhân được chẩn đoán tai biến sau tiêm filler không rõ loại. Sau khi hội chẩn, cả 2 bệnh nhân được nhập Khoa Thẩm mỹ - Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo TS-BS Nguyễn Tri Thức, đây là hiện tượng vừa tiêm filler, vừa lừa người dân, do vậy bệnh viện sẽ có báo cáo cho Sở Y tế Tây Ninh để có những hướng xử lý tiếp theo.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ VOV, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cũng đã tiếp nhận một trường hợp áp xe lớn ở vùng ngực sau tiêm chất làm đầy (filler) để làm tăng kích cỡ ngực tại một khách sạn.

Bệnh nhân nữ 26 tuổi kể, trước đó 3 tuần, thấy quảng cáo dịch vụ tiêm filler ngực với những hình ảnh “bắt mắt” nên đã liên hệ. Sau khi thỏa thuận, 2 bên thống nhất địa điểm tiêm filler tại một khách ở TP.HCM. Sau tiêm, hai bên ngực bệnh nhân bị đỏ và đau. Bệnh nhân được trấn an là “dấu hiệu bình thường sau tiêm”.

Khoảng 1 tuần trước khi nhập viện, vùng ngực bên phải sưng to, cương mủ, đỏ và đau nhức nhiều. Bệnh nhân tiếp tục được người tiêm hướng dẫn uống thuốc Zinnat, ngậm Alphachoay và dùng nước ấm lăn ngực. Tuy nhiên, tình trạng không đỡ mà ngày càng tệ hơn, ngực bên phải đỏ và có mủ nhiều hơn.

Tại khoa Thẩm mỹ da – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, bác sĩ ghi nhận vùng ngực phải của bệnh nhân bị phù nề, hồng ban, có khối áp xe lớn, căng, sờ nóng, ấn đau. Vùng ngực trái cũng có khối kích thước tương tự, không nóng, đỏ. Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh chất làm đầy rải rác trong mô mềm, có ổ áp xe lớn. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị nội trú.

Các bác sĩ cho biết, hậu quả để lại là trên ngực bệnh nhân sẽ có sẹo xấu, hình thể vú bị biến dạng, nguy cơ phát sinh ổ áp xe mới. Ngoài ra, ngực bên trái cũng nguy cơ nhiễm trùng và xuất hiện ổ áp xe.