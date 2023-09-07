Nguyên nhân khiến hàng loạt người dân ở Điện Biên ngộ độc sau khi dùng nước hồ

Đời sống 07/09/2023 16:00

Trước đó, trong thời gian từ ngày 24-26/8, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đã tiếp nhận hơn 20 trường hợp đến khám với các biểu hiện như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đau họng, đau bụng sau khi sử dụng nước hồ.

Theo thông tin từ VietNamNet, Sở Y tế tỉnh Điện Biên, nguồn nước người dân sử dụng sinh hoạt là nguồn nước tự nhiên, chưa qua xử lý. Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sử dụng sinh hoạt tại cụm 5 hộ dân thuộc bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, phát hiện mẫu nước chứa nhiều Coliform; E.Coli; tụ cầu vàng… vượt qua tiêu chuẩn về chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Nguyên nhân khiến hàng loạt người dân ở Điện Biên ngộ độc sau khi dùng nước hồ - Ảnh 1
Khu vực nguồn nước ô nhiễm tại bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã gửi 2 mẫu nước, mở rộng xét nghiệm hoạt chất Diquat. Đây là chất thường dùng để diệt cỏ. Kết quả cho thấy mẫu nước lấy từ đầu nguồn có chỉ số Diquat dibromiden là 0,13 pg/L. Mẫu nước chứa trong thùng của hộ dân cũng có chất này với hàm lượng 0,10 pg/L.

Ngay sau đó, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo chính quyền định phương và ngành y tế hướng dẫn người dân sử dụng các nguồn nước thay thế tạm thời cho mục đích sinh hoạt.

Nguyên nhân khiến hàng loạt người dân ở Điện Biên ngộ độc sau khi dùng nước hồ - Ảnh 2
Nhiều người dân phải nhập viện trong đó có cả trẻ em - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, UBND xã Hua Thanh cùng Trạm Y tế xã hướng dẫn người dân sử dụng các nguồn nước thay thế tạm thời cho mục đích sinh hoạt. 

 

Thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh dụng cụ chứa nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Chỉ sử dụng nguồn nước khi đã có kết luận về chất lượng nước đã an toàn của các đơn vị chức năng có thẩm quyền.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, thực hiện xét nghiệm lại mẫu nước đầu nguồn sau khi các đơn vị chức năng của tỉnh Điện Biên hoàn thành việc xử lý môi trường tại đầu nguồn nước của 5 hộ dân thuộc bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên. Sau khi đánh giá lại chất lượng nước, sẽ tổ chức hướng dẫn người dân thực hiện bảo vệ và sử dụng nguồn nước sinh hoạt trong thời gian tiếp theo.

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