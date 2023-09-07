Tá hoả phát hiện nam thanh niên rơi từ tầng 6 chung cư ở Hà Nội

Đời sống 07/09/2023 18:45

Nhiều cư dân sống tại khu đô thị cao cấp ở phường Tây Mỗ bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra tại khu vực chân tòa nhà GS2.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều ngày 7/9, lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h cùng ngày, khiến một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, nhiều cư dân sống tại khu đô thị cao cấp ở phường Tây Mỗ bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra tại khu vực chân tòa nhà GS2. Khi chạy ra, nhiều người hoảng hốt phát hiện một nam thanh niên nằm dưới đất, đã tử vong.

Tá hoả phát hiện nam thanh niên rơi từ tầng 6 chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1
Công an đang làm rõ trường hợp nam thanh niên rơi từ tầng 6 chung cư tử vong - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam
Tá hoả phát hiện nam thanh niên rơi từ tầng 6 chung cư ở Hà Nội - Ảnh 2
Nạn nhân đã tử vong sau khi rơi xuống sảnh chung cư - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sau khi nhận được tin báo, đơn vị phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm tới hiện trường làm rõ nguyên nhân sự việc.

Qua xác định ban đầu, nạn nhân rơi từ tầng 6 của tòa chung cư xuống đất tử vong. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

 

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