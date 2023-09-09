Vào ngày 8/9, mạng xã hội xuất hiện một clip ngắn ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo xanh túm tóc, giật mạnh khiến nữ sinh mặc áo đỏ ngã xuống đường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 8/9, mạng xã hội xuất hiện một clip ngắn ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo xanh túm tóc, giật mạnh khiến nữ sinh mặc áo đỏ ngã xuống đường. Trong lúc giật tóc nữ sinh áo xanh còn dùng tay đánh liên tiếp vào người nữ sinh áo đỏ.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh nhưng không em nào vào can ngăn.

Ngay khi phát hiện sự việc, một người đàn ông lớn tuổi vào can ngăn thì nữ sinh áo xanh còn lớn tiếng yêu cầu người này "bỏ tay ra".

Nữ sinh áo xanh đánh bạn trước sự chứng kiến của nhiều em học sinh - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Trần Việt Phương - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, thành phố Vinh - cho biết, Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm đang phối hợp các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý.

"Bước đầu chúng tôi xác định một nữ sinh tham gia vụ đánh nhau là học sinh Trường THCS Lê Lợi, người còn lại là học sinh một trường THCS thuộc một phường trong thành phố", ông Phương cho hay.

Lý do ca sĩ Vy Oanh kiến nghị trước ngày xét xử bà Nguyễn Phương Hằng Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) đã gửi đơn tới TAND TPHCM, kiến nghị về việc của bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm thực hiện.

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