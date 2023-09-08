Người dân nghe tiếng kêu cứu, vội đưa 2 em lên bờ cấp cứu nhưng không kịp.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 8/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, thông tin vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong vào chiều 7/9.

Cụ thể, 2 học sinh L.Đ.P.K (9 tuổi) và T.V.H (10 tuổi, cùng trú xã Ia Bă, huyện Ia Grai) rủ nhau đi bắt cá và tắm tại một hồ nước trên địa bàn. Đến 15h cùng ngày, người dân nghe tiếng kêu cứu nên nhảy xuống hồ đưa 2 em bị đuối nước lên bờ. Hai em được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ia Grai để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đại diện Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân cũng đến nhà thăm hỏi, động viên hai gia đình có học sinh gặp nạn.

Hiện trường nơi hai em học sinh bị đuối nước - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, từ tháng 1 đến tháng 5/2023, trên địa bàn Gia Lai đã xảy ra hơn 20 vụ đuối nước, làm 28 trẻ tử vong thương tâm. Các vụ đuối nước diễn ra chủ yếu ở các huyện như: Krông Pa, Đăk Đoa, Kông Chro, Đức Cơ…

Nạn nhân là các em nhỏ đang tuổi đến trường, thường ra đồng ruộng, sông ngòi, nương rẫy chăn bò, phụ giúp cha mẹ mưu sinh.

UBND tỉnh Gia Lai có công văn yêu cầu các chủ hồ đập, hộ gia đình làm bản cam kết thực hiện việc rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm nguy cơ gây đuối nước và chịu trách nhiệm khi trẻ em bị đuối nước trong ao, hồ, hố, đập... do mình quản lý.

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