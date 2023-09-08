Cô giáo vung tay tát liên tiếp vào mặt bé gái 2 tuổi ở Hà Nội đã bị cho nghỉ việc

Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai cho biết, cô L.T.T - người trực tiếp tát vào mặt bé gái 2 tuổi đã bị cho nghỉ việc.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối 7/9, ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai cho biết, cô L.T.T - người trực tiếp tát vào mặt bé gái 2 tuổi đã bị cho nghỉ việc. Đồng thời, Trung tâm giáo dục hòa nhập BTX cũng tạm dừng hoạt động để phối hợp với cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra, xác minh làm rõ vụ việc theo quy định.

Cô giáo đánh liên tiếp vào mặt bé gái 2 tuổi ở Hà Nội - Ảnh: VTC News Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chị TTH (26 tuổi) cho biết con gái chị là cháu NTBN, 2 tuổi, bị cô giáo dùng tay liên tục đánh vào mặt. Chị H kể, việc giáo viên T đánh cháu BN chỉ được gia đình phát hiện vào gần cuối tháng 8 khi con từ lớp trở về với khuôn mặt đỏ, mắt ướt nhòa, tâm lý sợ sệt. Thấy con có biểu hiện bất thường, gia đình tìm đến gặp cô LTT, là người trực tiếp dạy can thiệp chậm nói cho cháu BN, để truy vấn nhưng cô vẫn một mực chối cãi. Sau đó, gia đình phải làm việc với chủ cơ sở, dẫn theo nhân viên kỹ thuật và yêu cầu kiểm tra camera thì phát hiện cháu BN bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt.

Cũng theo chị H, thời điểm trước khi phát hiện con bị cô giáo đánh vào mặt, gia đình cũng đã nghi ngờ con bị cô đánh khi xuất hiện các vết bầm tím nhẹ quanh cổ. Sự việc xảy ra khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn, con gái chị bị hoảng loạn, đêm ngủ thường giật mình khóc thét. Còn gia đình muốn cho cô giáo cơ hội sửa sai nhưng thái độ của nữ giáo viên không thành khẩn ngay từ ban đầu khiến gia đình bức xúc. Trong bản tường trình, giáo viên LTT cho biết sự việc xảy ra hôm 11/8, trong tiết dạy ngoài giờ kéo dài một tiếng đồng hồ. “Trong quá trình dạy, tôi đã mất kiểm soát cảm xúc cũng như hành vi cá nhân do áp lực về mục tiêu bài dạy đề ra nên tôi đã không kiềm chế được và có tác động vào trán trẻ mấy lần với lực tay hơi mạnh. Sau khi tôi nhận thức được cái sai của mình và kiểm soát được hành vi, tôi nhận ra mình đã sai nên đã bế con đứng lên và đi ra ngoài 15-20 giây để bình tĩnh hơn” - cô T viết trong bản tường trình.

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