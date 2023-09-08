Danh tính bất ngờ của tài xế lái ô tô tông người phụ nữ đứt lìa chân ở Hà Nội

Đời sống 08/09/2023 10:07

Đang ngồi trò chuyện cùng người thân trên vỉa hè quận Đồ Sơn (Hải Phòng), bà N. - chủ nhà nghỉ Hải Dương 54 bị ô tô đâm gãy chân.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào hồi 18h5 ngày 4/9  tại khu 2, phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn), xe ô tô 5 chỗ màu trắng hiệu Luxgen mang BKS 15A-313.00 đang di chuyển trên đường đã bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm thẳng vào nhà hàng C54 Hải Dương.

Danh tính bất ngờ của tài xế lái ô tô tông người phụ nữ đứt lìa chân ở Hà Nội - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Cú đâm khiến bà Nguyễn Thị Ngát (SN 1961, trú tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, chủ nhà hàng C54 Hải Dương) bị thương rất nặng khi đang ngồi cùng chồng là ông Vũ Hồng Thơm (SN 1961) và con trai là anh Vũ Hồng Dương (SN 1997) trước cửa nhà hàng.

Nhận được tin báo, Công an quận Đồ Sơn đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân gần khu vực đưa bà Ngát cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) trong tình trạng đa chấn thương, chân trái bị đứt lìa tận vùng đùi. Đồng thời Công an quận Đồ Sơn đã phong tỏa hiện trường, tiến hành giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Danh tính bất ngờ của tài xế lái ô tô tông người phụ nữ đứt lìa chân ở Hà Nội - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, người điều khiển ô tô BKS 15A-313.00 gây tai nạn là ông Bùi Tiến Dương (SN 1978). Lái xe Bùi Tiến Dương đang cấp cứu tại Bệnh viện Hải quân (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), Công an quận Đồ Sơn đã phối hợp làm việc với lái xe Bùi Tiến Dương để kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy nhưng người này không chấp hành và bất hợp tác.

Công an quận Đồ Sơn đã lập biên bản sự việc, có sự chứng kiến của kíp trực cấp cứu Bệnh viện Hải quân.

Danh tính bất ngờ của tài xế lái ô tô tông người phụ nữ đứt lìa chân ở Hà Nội - Ảnh 3
Bà Nguyễn Thị Ngát bị đứt lìa chân trái đang điều trị tích cực tại bệnh viện - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Tiếp đó, ngày 5/9, Công an quận Đồ Sơn có Công văn đề nghị Bệnh viện Hải quân tiến hành lấy mẫu máu của lái xe Bùi Tiến Dương để xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy, tuy nhiên Bệnh viện Hải quân có công văn trả lời không thể thực hiện do không thuộc các chỉ định trong trường hợp cấp cứu bệnh nhân.

Cùng ngày 5/9, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực I, Quân khu 3 có Công văn đề nghị Công an quận Đồ Sơn bàn giao hồ sơ vụ TNGT trên để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Công an quận Đồ Sơn đã báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng về vụ việc và đề xuất bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ TNGT trên cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực I, Quân khu 3 thụ lý, điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện nạn nhân Nguyễn Thị Ngát vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

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