Lý do ca sĩ Vy Oanh kiến nghị trước ngày xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) đã gửi đơn tới TAND TPHCM, kiến nghị về việc của bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm thực hiện.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 8/9, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) đã gửi đơn tới TAND TPHCM, kiến nghị xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, do bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm thực hiện. Cùng với ca sĩ Vy Oanh, trước đó ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Lê Thị Giàu (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây) và bà Đinh Thị Lan, ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo) cũng có kiến nghị, đề nghị xác định lại tư cách tham gia tố tụng của mình.

Ca sĩ Vy Oanh kiến nghị toà xác định là bị hại trong vụ Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nữ ca sĩ cũng trình bày, việc cơ quan chức năng tiến hành khởi tố vụ án, điều tra, truy tố và xét xử vụ án xuất phát từ đơn tố giác của những người bị bà Phương Hằng xúc phạm danh dự, nhân phẩm thông qua mạng xã hội, trong đó có bản thân mình. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị truy tố về tội Lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 thuộc Chương XXII Bộ luật Hình sự 2015 nhưng về bản chất, những hành vi mà bà Hằng đã thực hiện đối với Vy Oanh và những người khác chính là biểu hiện của hành vi làm nhục, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Cũng theo bà Oanh, khi tòa xác định mình là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được hiểu rằng lợi ích bị xâm phạm là lợi ích công cộng do Nhà nước làm đại diện. Tuy nhiên, trong quyết định đưa vụ án ra xét xử lại không thấy đại diện Nhà nước tham gia tố tụng với tư cách là người bị hại. Do đó, việc tòa xác định tư cách tham gia tố tụng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không chỉ thay đổi bản chất vụ án, mà còn làm hạn chế quyền của những cá nhân bị bà Hằng xâm phạm khi tham gia tố tụng. Từ đó bà Oanh kiến nghị tòa xác định lại tư cách tham gia tố tụng là bị hại trong vụ án. Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm sẽ diễn ra từ ngày 21-22/9.

Vì sao công an TP.HCM không khởi tố chồng bà Nguyễn Phương Hằng? Ông Huỳnh Uy Dũng (hay gọi ông Dũng "lò vôi"), được triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan cùng 10 người khác.

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