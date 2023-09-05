Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Đức Nam, thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Tuấn Anh. Đại diện Viện KSND TPHCM giữ công tố tại phiên tòa là 3 Kiểm sát viên Đinh Quốc Dũng, Lê Thị Quỳnh Anh và Nguyễn Ngọc Lâm.

Theo thông tin từ Tiền Phong, TAND TP.HCM đã có quyết định đưa vụ bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) và 4 đồng phạm, cùng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 ra xét xử sơ thẩm.

Tòa triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ); bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ) cùng chồng là Lê Công Vinh (cựu cầu thủ bóng đá), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Luật sư Hồ Nguyên Lễ (Đoàn luật sư TPHCM) là người bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng. Bị cáo Đặng Anh Quân có 3 luật sư bào chữa, trong khi các bị cáo còn lại không có luật sư bào chữa.

Liên quan tới quá trình xét xử, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, luật sư (LS) Lâm Quang Quý, Đoàn LS TP.HCM, Điều 65 BLTTHS quy định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự. Điều 62 BLTTHS quy định bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra.

“Quy định về bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thế, song thực tế việc xác định tư cách còn phụ thuộc vào đối tượng tác động của tội phạm, mối liên hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội với hậu quả đã xảy ra” - LS Quý nêu ý kiến.

ThS Nguyễn Đức Hiếu, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho rằng khách thể của tội phạm quy định tại Điều 331 BLHS là lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Mặt khách quan của tội phạm thể hiện người thực hiện hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Bà Phương Hằng trong 1 buổi livestream trước đó - Ảnh: VietNamNet

“Người phạm tội có thể thực hiện một trong các hành vi như lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Hậu quả của hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ là những thiệt hại đã gây ra hoặc đe dọa gây ra những thiệt hại về vật chất và tinh thần cho Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” - ThS Hiếu phân tích.

Theo ThS Hiếu, chủ thể bị thiệt hại của tội này khá đa dạng, từ Nhà nước cho tới tổ chức, cá nhân. Do đó, khi tiến hành tố tụng, các cơ quan nhà nước rất lưu tâm đến việc xác định chính xác tư cách người tham gia tố tụng, đặc biệt là người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo LS Lâm Quang Quý, tại Điều 331 BLHS, nếu đối tượng tội phạm nhắm đến là danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì có căn cứ để xác định cá nhân đó là bị hại. Trường hợp đối tượng tội phạm nhắm đến là uy tín của cơ quan, tổ chức (mà cá nhân nào đó đang là người quản lý, lãnh đạo…) thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xác định cơ quan, tổ chức hoặc đại diện là bị hại. Khi đó, các cá nhân liên quan (chẳng hạn người quản lý, lãnh đạo…) “bị vạ lây” có thể được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đồng quan điểm, ThS Nguyễn Đức Hiếu cho rằng với Điều 331, cá nhân, tổ chức trực tiếp bị thiệt hại về uy tín, tinh thần… thì đó chính là bị hại. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể hiểu là họ bị tác động hoặc có thể bị thiệt hại hoặc có phát sinh nghĩa vụ do hành vi của người phạm tội gây ra. Tuy nhiên, các đối tượng mà người phạm tội hướng tới xâm phạm không phải là trực tiếp đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

“Có thể lấy ví dụ, nếu người phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của anh A thì anh A chính là bị hại; trường hợp người phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để làm tổn hại đến quyền, lợi ích của Nhà nước (chẳng hạn UBND xã) thì chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ tư pháp… xã đó có thể được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” - ThS Hiếu nói.