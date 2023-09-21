Nóng: Giải tán nhóm người tụ tập livestream tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm 

Đời sống 21/09/2023 13:36

Sáng nay, ngày 21/9/2023, phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng diễn ra tại TAND TPHCM, an ninh siết chặt, người dân hiếu kỳ tập trung livestream được yêu cầu giải tán.

 

Theo báo Dân Trí đưa tin, sáng nay (21/9), TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo báo cáo của thư ký phiên tòa, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Lê Thị Giàu, ông Huỳnh Uy Dũng, Lê Công Vinh, ca sĩ Thủy Tiên... xin xét xử vắng mặt.

Sáng sớm xe dẫn giải bị cáo tới tòa. Phiên tòa liên quan tới nhiều người nổi tiếng nên an ninh được thắt chặt. Bán kính xung quanh tòa khoảng 200m đều bị phá sóng điện thoại.

Hàng rào thép gai được lực lượng chức năng tăng cường chuyển tới để đảm bảo trật tự phiên tòa. Người dân hiếu kỳ theo dõi phiên tòa tập trung mỗi lúc một đông. An ninh được siết một cách nghiêm ngặt, người dân hiếu kỳ tập trung livestream được yêu cầu giải tán.

Hình ảnh người dân hiếu kỳ tụ tập trước tòa. Ảnh báo Tiền Phong.

Nóng: Giải tán nhóm người tụ tập livestream tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm  - Ảnh 1

Nóng: Giải tán nhóm người tụ tập livestream tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm  - Ảnh 2

Nóng: Giải tán nhóm người tụ tập livestream tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm  - Ảnh 3

Nóng: Giải tán nhóm người tụ tập livestream tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm  - Ảnh 4

Nóng: Giải tán nhóm người tụ tập livestream tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm  - Ảnh 5

Nóng: Giải tán nhóm người tụ tập livestream tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm  - Ảnh 6

Nóng: Giải tán nhóm người tụ tập livestream tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm  - Ảnh 7

Nóng: Giải tán nhóm người tụ tập livestream tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm  - Ảnh 8

Nóng: Giải tán nhóm người tụ tập livestream tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm  - Ảnh 9

Nóng: Giải tán nhóm người tụ tập livestream tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm  - Ảnh 10

Nóng: Giải tán nhóm người tụ tập livestream tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm  - Ảnh 11

Nóng: Giải tán nhóm người tụ tập livestream tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm  - Ảnh 12

Nóng: Giải tán nhóm người tụ tập livestream tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm  - Ảnh 13

Nóng: Giải tán nhóm người tụ tập livestream tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm  - Ảnh 14

Nóng: Giải tán nhóm người tụ tập livestream tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm  - Ảnh 15

Như báo Tiền Phong đã đưa tin về vụ án, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Đức Nam, thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Tuấn Anh. Đại diện Viện KSND TPHCM giữ công tố tại phiên tòa là 3 Kiểm sát viên.

Bà Nguyễn Phương Hằng có luật sư Hồ Nguyên Lễ (Đoàn luật sư TPHCM) bào chữa, luật sư Lễ cũng là luật sư bào chữa cho 3 thuộc cấp của bà Hằng. Tiến sĩ luật, cựu giảng viên Đặng Anh Quân có 3 luật sư bào chữa.

Quyết định công bố tại tòa cũng cho biết, HĐXX đã triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ) cùng chồng là Lê Công Vinh (cựu cầu thủ bóng đá), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Theo cáo trạng vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục tổ chức các buổi livestream để nói về nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cá nhân.

4 đồng phạm là thuộc cấp của bà Hằng là bị can Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam), dù không mâu thuẫn với những nghệ sĩ, ca sĩ, cá nhân nêu trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương từ bà Hằng nên liên tục thực hiện các hành vi giúp sức tích cực cho bà Hằng.

HĐXX trình bày quan điểm vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Đánh giá đơn kiến nghị xem xét lại tư cách tham gia tố tụng

HĐXX trình bày quan điểm vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Đánh giá đơn kiến nghị xem xét lại tư cách tham gia tố tụng

Theo thông tin mới nhất, luật sư đại diện cho ông Nguyễn Đức Hiển đề nghị hoãn phiên tòa để xem xét lại tư cách tố tụng của những người liên quan nhưng HĐXX bác đề nghị hoãn phiên tòa. 

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