Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Đời sống 21/09/2023 09:10

Sáng nay, ngày 21/9/2023, TAND TP.HCM xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) cùng 4 đồng phạm bị về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên đưa tin, một số hình ảnh trrước giờ TAND TP.HCM xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm, vào sáng nay 21.9.

Vụ án Nguyễn Phương Hằng liên quan đến người nổi tiếng, được dư luận quan tâm nên TAND TP.HCM lưu ý người dân không tụ tập trước cổng tòa; chỉ những người có giấy triệu tập, hoặc phục vụ công tác xét xử mới được tham gia phiên tòa; nhà báo/phóng viên tham gia tường thuật phiên xét xử sẽ được cấp thẻ.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm, được siết chặt.

Trước phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Đặng Thị Hàn Ni cho biết bà Hàn Ni (đang bị tạm giam về hành vi xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng) sẽ tham gia phiên tòa để đối chất.

Trao đổi với Thanh Niên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh cho biết sẽ tham dự phiên tòa; nhà báo Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan sẽ ủy quyền cho người đại diện, luật sư tham gia phiên tòa; luật sư Nguyễn Đức Hoàng đại diện Thủy Tiên và Công Vinh cho biết hai vợ chồng Thủy Tiên vắng mặt và ông sẽ đại diện để trình bày tại tòa.

Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm - Ảnh 1

Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm - Ảnh 2

Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm - Ảnh 3

Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm - Ảnh 4

Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm - Ảnh 5

Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm - Ảnh 6

Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm - Ảnh 7

Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm - Ảnh 8

Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm - Ảnh 9

Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm - Ảnh 10

Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm - Ảnh 11

Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm - Ảnh 12

Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm - Ảnh 13

Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm - Ảnh 14

Những hình ảnh đầu tiên trước giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm - Ảnh 15

Như báo Dân Trí đưa tin trước đó, theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp luật TPHCM)…

Quá trình điều tra, bà Hằng khai thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân nêu trên đều do đọc trên mạng, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh.

Cáo trạng cáo buộc để tăng uy tín, độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Nguyễn Phương Hằng mời ông Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật TPHCM) cùng tham gia vào những buổi livestream. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác, ông Quân đã cùng tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan, góp phần cổ vũ tinh thần, góp thêm ý chí cho bà chủ Đại Nam thực hiện hành vi phạm tội. 

Lý giải về việc tham gia các buổi livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân nói mình muốn an ủi và thấu hiểu bà Phương Hằng. 

Phiên tòa dự kiến kéo dài hết ngày 22/9.

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Nếu đúng theo dự kiến thì ngày 21-9 TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử công khai bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trước ngày xét xử, TAND có một số lưu ý cho những người đến tham dự phiên tòa.

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