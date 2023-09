Tuy nhiên, do trụ sở của TAND TP.HCM đang trong giai đoạn trùng tu, bên cạnh đó cùng ngày TAND TP.HCM cũng xét xử nhiều vụ án khác nên TAND TP.HCM chỉ có thể sắp xếp chỗ ngồi, bố trí trông giữ xe cho những người được triệu tập đến tham dự phiên tòa, khu vực tác nghiệp cho báo chí.

Do đó, người dân quan tâm đến phiên tòa có thể theo dõi thông tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tránh tụ tập đông người ở khu vực xung quanh trụ sở tòa án, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Bà Nguyễn Phương Hằng lúc bị bắt. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, đây là vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị can Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm thực hiện.

Bà Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội, phát sóng trực tiếp (livestream) để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và ông Nguyễn Đức Hiển.

Bà Hằng còn mời tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia 11 buổi livestream của mình. Bị can Đặng Anh Quân cùng tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan; góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) có hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng thực hiện hành vi phát ngôn, đăng tải các nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự các cá nhân.

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào hai ngày 21 và 22-9, do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa.