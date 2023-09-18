Xét xử vụ án bà Phương Hằng và đồng phạm: Người dân không tụ tập trước tòa

Đời sống 18/09/2023 11:27

Nếu đúng theo dự kiến thì ngày 21-9 TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử công khai bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trước ngày xét xử, TAND có một số lưu ý cho những người đến tham dự phiên tòa.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Ngọc Duy - chánh văn phòng TAND TP.HCM - cho biết vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm được rất nhiều người quan tâm, theo dõi. Phiên tòa được TAND TP.HCM xét xử công khai.

Xét xử vụ án bà Phương Hằng và đồng phạm: Người dân không tụ tập trước tòa - Ảnh 1
Ông Phạm Ngọc Duy - chánh văn phòng TAND TP.HCM. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Tuy nhiên, do trụ sở của TAND TP.HCM đang trong giai đoạn trùng tu, bên cạnh đó cùng ngày TAND TP.HCM cũng xét xử nhiều vụ án khác nên TAND TP.HCM chỉ có thể sắp xếp chỗ ngồi, bố trí trông giữ xe cho những người được triệu tập đến tham dự phiên tòa, khu vực tác nghiệp cho báo chí.

Do đó, người dân quan tâm đến phiên tòa có thể theo dõi thông tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tránh tụ tập đông người ở khu vực xung quanh trụ sở tòa án, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Báo chí tham gia đưa tin vụ án sẽ được bố trí khu vực tác nghiệp. Phóng viên tham dự phiên tòa phải mang theo giấy giới thiệu và thẻ nhà báo, đăng ký tác nghiệp tại TAND TP.HCM từ chiều 19-9. Mỗi cơ quan báo chí được đăng ký tối đa 2 người.

Xét xử vụ án bà Phương Hằng và đồng phạm: Người dân không tụ tập trước tòa - Ảnh 2
Bà Nguyễn Phương Hằng lúc bị bắt. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, đây là vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị can Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm thực hiện.

Bà Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội, phát sóng trực tiếp (livestream) để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và ông Nguyễn Đức Hiển.

Bà Hằng còn mời tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia 11 buổi livestream của mình. Bị can Đặng Anh Quân cùng tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan; góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) có hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng thực hiện hành vi phát ngôn, đăng tải các nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự các cá nhân.

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào hai ngày 21 và 22-9, do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa.

Vụ án xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm sẽ không xử kín

Vụ án xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm sẽ không xử kín

Theo kế hoạch, ngày 21 - 22.9, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm, các nhà báo, phóng viên tham dự phiên tòa xét xử sẽ được TAND TP.HCM cấp thẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng xét xử nguyễn phương hằng tin mới

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 32 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 52 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 2 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích