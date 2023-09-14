Theo kế hoạch, ngày 21 - 22.9, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm, các nhà báo, phóng viên tham dự phiên tòa xét xử sẽ được TAND TP.HCM cấp thẻ.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, theo thông tin trước đó, vụ án Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) có thể tiến hành xét xử kín, ngày 14.9, Chánh văn phòng TAND TP.HCM Phạm Ngọc Duy thông tin, phiên xử vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm vẫn được xét xử công khai như quyết định xét xử đã được tống đạt. Ngoài ra, vụ án liên quan đến một số cá nhân là người nổi tiếng, được dư luận quan tâm nên để đảm bảo trật tự cho phiên tòa, thì nhà báo, phóng viên tham dự phiên tòa sẽ được TAND TP.HCM cấp thẻ, đồng thời chỉ những người được tòa triệu tập sẽ được sắp xếp vị trí chỗ ngồi, tham gia phiên xử.

Bà Nguyễn Phương Hằng lúc bị bắt. Ảnh: Báo Thanh Niên. “TAND TP.HCM sẽ đảm bảo an ninh trật tự phiên tòa, để không ảnh hưởng đến các vụ án khác sẽ được xét xử tại tòa án cũng như các công việc chuyên môn khác của tòa”, ông Phạm Ngọc Duy cho biết. Theo kế hoạch, ngày 21 - 22.9, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, phiên tòa dự kiến diễn ra vào hai ngày 21 và 22-9, do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa. HĐXX triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) cùng các ông/bà: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM), bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Luật sư Hồ Nguyên Lễ (Đoàn Luật sư TP.HCM) bào chữa cho bà Hằng. Luật sư Lễ cũng là người bào chữa cho các bị cáo: Huỳnh Công Tân (trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam), Lê Thị Thu Hà (nhân viên văn phòng Công ty CP Đại Nam). Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Đặng Anh Quân trong buổi livestream cuối năm 2021. Ảnh: VNExpress. Bị cáo Đặng Anh Quân có ba luật sư bào chữa là Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Tri Thắng và Lê Thị Quỳnh Anh (cùng Đoàn Luật sư TP.HCM). Luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TP.HCM) là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Đức Hiển. Sau khi nhận quyết định xét xử, một số luật sư và đại diện ủy quyền cho các cá nhân nêu trên đã có kiến nghị gửi TAND TP.HCM, đề nghị tòa cần xác định họ là người bị hại. Chồng bà Nguyễn Phương Hằng, là ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam) cũng sẽ được tòa triệu tập đến phiên xử với tư cách tố tụng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

TAND TP.HCM ấn định ngày xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm vào 21/9 TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa từ ngày 21/9 và dự kiến kết thúc vào ngày 22/9 tại trụ sở TAND TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1) và triệu tập nhiều người có liên quan.

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