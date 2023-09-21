Hội đồng xét xử (HĐXX) đã triệu tập 12 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên chỉ có bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh, ông Nguyễn Đình Kim, bà Trương Thị Việt Hà có mặt tại phiên toà, những người còn lại vắng mặt.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 21/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đối với những đơn kiến nghị xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của những người liên quan, Chủ toạ phiên toà cho biết đây là thẩm quyền của HĐXX cho nên những yêu cầu này sẽ được HĐXX xem xét và đánh giá trong bản án.

HĐXX cho biết, việc vắng mặt những người đã được toà triệu tập không thuộc trường hợp hoãn phiên toà nên phiên toà vẫn tiếp tục.

Trước đó báo Dân Trí đưa tin, Luật sư Nguyễn Thành Công cho biết sau khi nhận được thông báo, ông Nguyễn Đức Hiển đã khiếu nại lên Chánh án TAND Cấp cao xem xét lại tư cách mình là bị hại và đang chờ kết quả giải quyết. Từ đó, luật sư bảo vệ cho ông Hiển đề nghị hoãn phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng từng bị phạt hành chính một lần do vi phạm an ninh mạng. Ảnh: VTC News.

Luật sư Trương Anh Tú bảo vệ quyền lợi cho ca sĩ Vy Oanh đề nghị HĐXX giải quyết ngay việc xác định tư cách tố tụng thân chủ của mình.

Luật sư Lê Thị Hoài Giang bảo vệ cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đề nghị HĐXX xác định tư cách tố tụng của thân chủ mình là bị hại.

Sau khi hội ý, HĐXX thông báo, không hoãn phiên tòa theo đề nghị của các luật sư. Chủ tọa cho biết các luật sư có quyền đề nghị bảo vệ quyền lợi cho những người liên quan ngay tại phiên tòa và sẽ được HĐXX xem xét.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại tòa sáng nay. Ảnh: Báo Dân Trí.

Đại diện VKS cho biết, VKSND TPHCM tất cả các bị cáo đều bị truy tố theo Điều 331 Bộ luật Hình sự, khách thể của tội danh này xâm phạm đến là trật tự quản lý hành chính cho nên nếu như các đương sự và LS trong vụ án yêu cầu xem xét lại tư cách là bị hại trong vụ án thì hành vi của các bị cáo sẽ bị chuyển sang tội danh khác.

Sau khi hội ý, HĐXX cho biết, trong phần tranh luận các LS sẽ có quyền trình bày luận cứ để bảo vệ quyền bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự của mình và nếu không đồng ý thì có quyền kháng cáo. Chủ toạ phiên toà cũng không đồng ý hoãn phiên toà của LS Nguyễn Thành Công.

Phiên tòa vẫn đang diễn ra.