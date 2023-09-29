Ngân hàng mang Tết Trung thu đa sắc màu đến hàng ngàn trẻ em

Đây là hoạt động ý nghĩa được Ngân hàng triển khai mỗi dịp Tết Trung thu với mong muốn lan tỏa yêu thương, mang một mùa trăng ấm áp đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Năm nay, chương trình được tổ chức tại khắp các tỉnh thành như: TP.HCM, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Phước, Bạc Liêu, Phú Thọ...

Nam A Bank mong muốn các em có một mùa Trung thu ấm áp và trọn vẹn.

Tại ngày hội trăng rằm với chủ đề “Tô trăng vàng, Vẽ hạnh phúc” năm nay, các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi đa dạng cùng những tiết mục truyền thống như múa lân, biểu diễn văn nghệ thiếu nhi, gặp gỡ chị Hằng, chú Cuội phá cỗ trong niềm vui hân hoan...

Em Nguyễn Thị Nga (TP.HCM) hào hứng chia sẻ: “Con thích nhất là Tết Trung thu, năm nào con cũng được mẹ dẫn đến đây vui chơi cùng các bạn. Năm nay, con còn được nhận học bổng từ Ngân hàng Nam Á, con sẽ mua thêm sách vở và dụng cụ học tập. Con sẽ cố gắng học thật giỏi”.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Nam A Bank còn trao tặng học bổng cùng những phần quà mang ý nghĩa thiết thực cho các em nhỏ hiếu học, góp phần hỗ trợ, tạo động lực để những “búp măng non” vươn lên trong học tập, sẵn sàng cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Những món quà ý nghĩa Nam A Bank trao tặng các em nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Chiều nay (29/9), Nam A Bank cũng phối hợp cùng báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng học bổng “Thắp sáng niềm tin, vượt khó đến trường” cho các em học sinh khó khăn tại xã Đạ M’rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Các hoạt động ý nghĩa này tiếp tục nối dài sứ mệnh đồng hành cùng giáo dục, ươm mầm thế hệ tương lai mà Nam A Bank đã và đang thực hiện trong hành trình 31 năm thành lập và phát triển.

“Trung thu là Tết đoàn viên, được các em nhỏ mong chờ nhất trong năm. Bằng những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, hàng năm Nam A Bank đều tổ chức Tết Trung thu với mong muốn góp phần cùng các em nhỏ, đặc biệt là những em hoàn cảnh khó khăn đón một mùa trung thu ấm áp, hạnh phúc trọn vẹn”, đại diện Nam A Bank chia sẻ.

Những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi nhận quà Trung thu.

Ngoài các hoạt động hướng đến cộng đồng, nhằm tri ân khách hàng, Nam A Bank cũng triển khai chương trình tặng hàng ngàn lồng đèn cho khách hàng mở số tài khoản mới và duy trì số dư 50.000 đồng cùng minigame trên fanpage với quà tặng hấp dẫn. Bên cạnh đó, trong chuỗi chương trình trung thu, các hoạt động nội bộ dịp Tết Trung thu cũng diễn ra sôi nổi và thú vị. Qua đó, cho thấy Nam A Bank không chỉ chú trọng đến hoạt động kinh doanh mà còn lan tỏa giá trị nhân văn đến xã hội, gia tăng lợi ích cho khách hàng cũng như chăm sóc đời sống tinh thần, phúc lợi cho đội ngũ nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc sắc.