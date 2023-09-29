Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ đối tượng Huỳnh Bá Việt (41 tuổi), để điều tra hành vi giết người. Theo đó thấy người đàn ông ở trong phòng ngủ của vợ hờ nên ghen tức, cầm dao sát hại.

Theo báo Dân Việt đưa tin, ngày 29/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Huỳnh Bá Việt (41 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), để điều tra hành vi giết người.

Quán ăn Tình Bạn, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Báo Dân Việt.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm nên tối 27/9, Việt mang dao đến một quán ăn ở đường Phan Đình Phùng, thị trấn Liên Nghĩa, xông vào phòng ngủ dùng dao tấn công nhiều nhát vào người anh Lê Hồng A (51 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng).

Video :Xông vào phòng ngủ giết người vì ghen. Nguồn Báo Pháp Luật TP.HCM.

Gây án xong, Việt vứt dao vào đống rác trước quán và đến Công an thị trấn đầu thú. Nạn nhân được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Theo thông tin từ VNExpress, Việt có con chung gần 2 tuổi với người phụ nữ ở thị trấn Liên Nghĩa. Cuộc sống thường nhật hay cãi vã nên ông dọn ra ở riêng, còn người phụ nữ mở quán ăn và sống tại đây.

Camera an ninh ghi hình Việt (phải) tấn công nạn nhân. Ảnh: VNExpress.

Tối hai hôm trước, Việt đem con sang quán cho chị này trông, để hôm sau đi khám bệnh. Khi vào phòng ngủ, Việt thấy mẹ của đứa trẻ đang ở cùng người đàn ông 51 tuổi nên ghen, cầm dao đâm ông này nhiều nhát.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an huyện Đức Trọng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với VKSND cùng cấp đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ các tang vật liên quan để điều tra vụ án mạng.

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