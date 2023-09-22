Chính thức khởi tố bị can tội Giết người đối với nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội

Đời sống 22/09/2023 10:18

Ngày 22/9, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang để điều tra về tội giết người đối với bé gái 2 tuổi tại một khu đô thị lớn ở Hà Nội. 

Theo VTC News đưa tin, ngày 22/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội giết người.

Chính thức khởi tố bị can tội Giết người đối với nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 1
Khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội giết người. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Trang là người bắt cóc cháu N.H.T. (2 tuổi, ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm). Sau đó, kẻ này sát hại cháu bé, đòi chuộc 1,5 tỷ đồng.

Theo VOV đưa tin, khoảng 18h50 ngày 21/9, lực lượng chức năng vớt được thi thể một người phụ nữ ở khu vực sông Đuống đoạn qua cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Lực lượng chức năng đang làm các thủ tục pháp lý để xác minh người phụ nữ này có phải là nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang hay không. 

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh xem thi thể nữ giới đó có phải là Giáp Thị Huyền Trang, nghi can trong vụ án bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi ở Gia Lâm trước đó 2 ngày hay không.

Chính thức khởi tố bị can tội Giết người đối với nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 2
Thi thể phụ nữ tìm được trên sông Đuống khả năng là Giáp Thị Huyền Trang. Ảnh: VOV. 

Qua nhận dạng ban đầu, thi thể phụ nữ tìm được trên sông Đuống khả năng là Giáp Thị Huyền Trang vì hình dáng và quần áo khá tương đồng với hình ảnh đối tượng gây án. Trên người thi thể này không có giấy tờ tùy thân.

Tuy nhiên, để khẳng định thi thể này có phải là đối tượng gây ra vụ bắt cóc, sát hại cháu bé hay không thì phải giám định ADN.

Như báo Dân Trí đưa tin trước đó, chiều 19/9, Trang đã bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi ở huyện Gia Lâm (Hà Nội). Nghi can này được gia đình nạn nhân thuê làm giúp việc.

Chính thức khởi tố bị can tội Giết người đối với nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 3
Trang đã bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi ở huyện Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh: VOV. 

Sau khi bắt cóc, Trang đưa bé gái đến xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đồng thời yêu cầu gia đình nạn nhân đưa 1,5 tỷ đồng để chuộc con. Gia đình bé gái sau đó đã chuyển cho Trang 350 triệu đồng.

Đến khoảng 11h30 ngày 20/9, Công an Hưng Yên phát hiện thi thể cháu T. tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân T. (62 tuổi, ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

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Qua lời kể của những người hàng xóm, Giáp Thị Huyền Trang tốt nghiệp sư phạm nhưng không xin được công việc ổn định nên lên Hà Nội tìm việc làm và trở thành nghi can của vụ bắt cóc tống tiền, giết người.

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