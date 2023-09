Lãnh đạo Công an huyện Tân Yên cho biết, tại địa phương, Trang chưa có tiền án tiền sự. Theo nguồn tin tại Công an tỉnh Hưng Yên, Trang được gia đình bé gái thuê làm giúp việc.

Đến sáng 20/9, thi thể bé gái được tìm thấy tại một ao nước ở thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Qua truy vết, lực lượng chức năng xác định đối tượng khi ở trên địa bàn xã Mễ Sở đã ghé vào một tiệm tạp hóa để mua quần áo mới.

Như VNExpress đưa tin trước đó, khoảng 15h50 ngày 19/9, em bé bị bảo mẫu Giáp Thị Huyền Trang đưa ra khỏi trường mầm non ở khu đô thị tại huyện Gia Lâm giáp với tỉnh Hưng Yên, chở bằng xe Lead màu trắng. Gia đình bé sau đó nhận được thông tin đòi tiền chuộc.

Sáng 20/9, thi thể bé gái được phát hiện tại mương nước thôn Đồng Quê ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên, cách nhà và trường học chừng 13 km.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thế bé gái 2 tuổi bị bắt cóc. Ảnh: VNExpress.

Gia đình bé mới thuê Trang làm việc chừng một tháng, trong đó có đưa đón con đi học.

Ông Nguyễn Văn Thanh, 69 tuổi, thôn Đồng Quê, kể khoảng 17h hôm qua trên đường làng gặp một phụ nữ mặc áo chống nắng màu đỏ, đội mũ màu vàng, đi xe Lead màu trắng chở một bé gái. Khi cách ông chừng 2-3m, người này hỏi đường ra chợ Mễ mua thuốc. Ông bảo phải quay lại rồi chỉ dẫn cụ thể nhưng cô ta không làm theo mà quay đầu xe. Sau vài chục mét đi cùng hướng, ông rẽ xuống ruộng làm việc và nghe thấy tiếng khóc của bé gái.

Sáng nay, khi một thi thể em bé được phát hiện, ông là người xuống mương bế lên, nhận ra đúng bé gái đã gặp hôm qua.

Từ chiều hôm qua Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an Hà Nội truy tìm Giáp Thị Huyền Trang, hiện đã xác định được nghi can nhưng chưa công bố thông tin.