Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị bắt cóc tại một khu đô thị cao cấp ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau đó, nghi phạm đưa nạn nhân rời khu vực trên, vứt thi thể tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, rồi bỏ trốn.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 20/9, Công an TP Hà Nội đang phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên điều tra nguyên nhân tử vong của một bé gái 21 tháng tuổi (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội), tổ chức truy bắt nghi phạm gây án là một nữ giới.

Tại hiện trường, nhà chức trách đã phong tỏa một bên đường của kênh, hướng đi vào ao nước. Lực lượng chức năng gồm cảnh sát, y tế, kiểm sát viên... đến 17h35 cùng ngày vẫn đang làm nhiệm vụ. Rất đông người dân tại địa phương tụ tập quan sát, bàn tán.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 20/9, hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái nằm ở một ao nước trong khu vực kênh Tây (thôn Đồng Quê). Khoảng cách từ đường nhựa đến ao nước trên 300m.

Hình ảnh thời điểm bé gái bị bắt cóc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Chia sẻ với phóng viên, ông T. (chủ hàng tạp hóa đầu đường mòn đi vào ao nước) cho biết, khoảng 17h ngày 19/9, ông vô tình bắt gặp một cô gái đi xe máy màu trắng, chở đằng trước là một bé gái. Cô gái này hỏi đường đi chợ Mễ Sở.

Sau khi xem hình ảnh nhận dạng của nghi phạm, ông T. cho rằng cô gái ông gặp hôm qua rất giống với người bắt cóc bé gái.

Theo nhân chứng tại hiện trường, khoảng 12-13h ngày hôm nay (20/9), thi thể bé gái được một số người dân đi làm đồng phát hiện rồi báo lực lượng chức năng. Ngay sau đó, công an đã đến hiện trường.

"Xe máy của nó (nghi phạm - PV) vứt lại ở bến đò Bình Minh (cách hiện trường khoảng 3km)", một nhân chứng khác kể.

Trong khi đó, bà B. (người dân địa phương), cho biết khoảng 18h ngày 19/9, bà và một số người khác thấy một đối tượng có thể là nghi phạm bắt taxi đi ra chợ Mễ Sở để mua quần áo.

"Nó (nghi phạm - PV) khoảng 25 tuổi, đi xe tay ga chở bé gái di chuyển theo hướng đi ra nghĩa trang thôn Đồng Quê. Một số người hỏi đi đâu thì bảo chở cháu đi mua thuốc", bà B. kể và cho biết lúc này, bé gái phía trước đang khóc.

Mương nước nơi phát hiện thi thể nạn nhân nhỏ tuổi. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Như báo Thanh Niên cho hay, bước đầu các đội nghiệp vụ báo cáo nạn nhân sinh tháng 12.2021, bị bắt cóc từ H.Gia Lâm (Hà Nội). Nghi phạm là một phụ nữ quê ở Bắc Giang, được gia đình thuê đưa đón bé hàng ngày.

"Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, nghi phạm bắt cóc bé để tống tiền. Nghi phạm đòi 1,5 tỉ đồng tiền chuộc và gia đình đã chuyển 350 triệu đồng", nguồn tin cho hay.

Công an tỉnh Hưng Yên đang khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời phối hợp với Công an TP.Hà Nội truy bắt nghi phạm gây ra vụ việc.