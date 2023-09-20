Bàng hoàng phát hiện thi thể cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội: Nghi phạm là nữ

Đời sống 20/09/2023 14:17

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an Huyện Gia Lâm (Hà Nội) truy bắt đối tượng bắt cóc trẻ em.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến việc cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc gây xôn xao dư luận, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị tìm thấy thi thể cháu bé trên địa bàn xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, Hưng Yên).

"Đối tượng bắt cóc cháu bé là nữ. Hiện chúng tôi đang phối hợp với công an Hà Nội bắt giữ", lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên thông tin thêm.

 

Bên cạnh đó, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin một trẻ em bị bắt cóc.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại khu đô thị cao cấp nằm giáp ranh giữa huyện Gia Lâm (Hà Nội) và huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối 19/9, cháu bé nghi bị bắt cóc khoảng 2 tuổi. Ngay sau đó, sự việc được báo với công an và chính quyền địa phương.

Bàng hoàng phát hiện thi thể cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội: Nghi phạm là nữ - Ảnh 1
Nơi phát hiện thi thể của cháu bé 3 tuổi - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 14/8, Trung phát hiện bé trai 7 tuổi đang đạp xe ở đường nội bộ trong dãy biệt thự cách nhà chừng 10 m nên mở cửa ôtô chặn lối đi. Anh ta kéo bé lên xe, buộc tay, quấn băng dính đen quanh miệng, chở qua nhiều tỉnh.

Nghi phạm gọi điện yêu cầu gia đình bé đưa 15 tỷ đồng tiền chuộc với "giọng rất xã hội, hằn học". Trung ấn định số tiền chuộc chứ không cho mặc cả; khiêu khích gia đình nạn nhân rằng "thích tiền hay thích con".

Rạng sáng 15/8, mẹ bé trai mang túi đựng 13 tỷ đồng đến điểm hẹn ở thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, để chuộc con. Bị vây bắt lúc 5h sáng, nghi phạm dùng súng bắn đạn cao su chống trả khiến thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, bị thương ở đùi. May mắn là bé trai được giải cứu an toàn. 

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