Vợ trẻ dùng dao đâm chồng tử vong vì mâu thuẫn ghen tuông ở Lâm Đồng

Đời sống 20/09/2023 06:30

Bị chồng đánh, Bùi Thị Tuyết Nhi (SN 2003) bực tức dùng con dao nhỏ, đâm một nhát trúng vùng ngực của chồng khiến nạn nhân ngã gục bất tỉnh và tử vong.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phối hợp với Công an huyện Đơn Dương điều tra, làm rõ một vụ án mạng mà hung thủ là một cô gái mới 20 tuổi.

 

Theo điều tra ban đầu, khuya ngày 17/9, Bùi Thị Tuyết Nhi (SN 2003, thường trú tại tỉnh Ninh Thuận, tạm trú tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) phát sinh mâu thuẫn dẫn tới cãi vã, xô xát với chồng là anh Nguyễn Văn Tú (SN 2004, thường trú TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Bị chồng đánh, Nhi bực tức dùng con dao nhỏ, đâm một nhát trúng vùng ngực của anh Tú. Trúng dao của vợ, nạn nhân ngã gục bất tỉnh và tử vong.

Vợ trẻ dùng dao đâm chồng tử vong vì mâu thuẫn ghen tuông ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an huyện Đơn Dương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ khẩn cấp Bùi Thị Tuyết Nhi để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, đôi vợ chồng trẻ này từ tỉnh Ninh Thuận lên thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương thuê phòng trọ để ở. Công việc hằng ngày của hai người là làm thuê (trồng, thu hoạch rau) cho các gia đình tại địa phương. Thời gian qua, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, nguyên nhân xuất phát từ việc ghen tuông.

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