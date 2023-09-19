Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong tổng số 56 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) có 17 người đang tham gia bảo hiểm xã hội và đang bảo lưu thời gian tham gia đóng bảo hiểm.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào chiều ngày 19/9, thông tin từ BHXH Việt Nam cho biết, cơ quan BHXH đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, chia sẻ đối với các gia đình người bị nạn và giải quyết chế độ BHXH cho thân nhân người mất trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ - Thanh Xuân - Hà Nội. Cụ thể, trong tổng số 56 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) có 17 người đang tham gia bảo hiểm xã hội và đang bảo lưu thời gian tham gia đóng bảo hiểm.

Thăm hỏi các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Tính đến sáng 19/9, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã đã thực hiện chi chế độ tử tuất cho thân nhân người lao động với tổng số tiền hơn 567 triệu đồng. Trong đó, chi chế độ mai táng phí với 11 người, tổng số tiền 198 triệu đồng và chi chế độ tuất một lần với 6 người, tổng số tiền trên 369 triệu đồng. Đối với việc giải quyết chế độ tử tuất, mai táng phí cho các nạn nhân trong vụ cháy, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trực tiếp cho thân nhân của người mất tại nhà, không để người dân phải đến cơ quan Bảo hiểm xã hội làm thủ tục.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh động viên người gặp nạn - Ảnh: Vietnam+ Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Dân trí, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi các gia đình có người bị nạn (gồm 45 người bị thương và 56 người tử vong) với tổng số tiền là 258 triệu đồng. Trong đó mức hỗ trợ với người tử vong là 3 triệu đồng/trường hợp, với người bị thương là 2 triệu đồng/trường hợp. Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định chế độ tử tuất là một trong những chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chế độ tử tuất bao gồm trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất một lần. Bên cạnh đó, người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

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