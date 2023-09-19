Danh tính người phụ nữ tử vong trong vườn, đầu gối lên chiếc áo mưa màu đỏ

Đời sống 19/09/2023 14:55

Ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1976) đi thăm vườn tiêu của gia đình tại khu phố Phú Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức thì phát hiện thi thể một người phụ nữ nên trình báo Cơ quan Công an.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào sáng ngày 19/9, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Châu Đức tổ chức khám nghiệm tử thi để điều tra cái chết của bà H.T.N.S. (SN 1969, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).

 

Cụ thể, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1976) đi thăm vườn tiêu của gia đình tại khu phố Phú Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức thì phát hiện thi thể một người phụ nữ nên trình báo Cơ quan Công an.

Danh tính người phụ nữ tử vong trong vườn, đầu gối lên chiếc áo mưa màu đỏ - Ảnh 1
Thi thể bà S. phát hiện ở vườn tiêu tại khu phố Phú Giao, thị trấn Ngãi Giao - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Châu Đức và chính quyền thị trấn Ngãi Giao tổ chức phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện tử vong trong tư thế nằm ngửa, gối đầu trên một chiếc áo mưa màu đỏ.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã đưa thi thể bà S. đến Trung tâm Y tế huyện Châu Đức khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong.

 

Tâm lý bệnh nhân sau vụ cháy chung cư mini: Cháu nhỏ không giao tiếp chỉ biết nằm khóc, người lớn hoảng loạn khi nhận tin người thân tử vong

Tâm lý bệnh nhân sau vụ cháy chung cư mini: Cháu nhỏ không giao tiếp chỉ biết nằm khóc, người lớn hoảng loạn khi nhận tin người thân tử vong

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) hiện đang điều trị cho 27 bệnh nhân vụ cháy tại chung cư mini ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể người phụ nữ tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 24 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 43 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 1 giờ 54 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích