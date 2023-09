Ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1976) đi thăm vườn tiêu của gia đình tại khu phố Phú Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức thì phát hiện thi thể một người phụ nữ nên trình báo Cơ quan Công an.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào sáng ngày 19/9, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Châu Đức tổ chức khám nghiệm tử thi để điều tra cái chết của bà H.T.N.S. (SN 1969, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).

Cụ thể, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1976) đi thăm vườn tiêu của gia đình tại khu phố Phú Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức thì phát hiện thi thể một người phụ nữ nên trình báo Cơ quan Công an.

Thi thể bà S. phát hiện ở vườn tiêu tại khu phố Phú Giao, thị trấn Ngãi Giao - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Châu Đức và chính quyền thị trấn Ngãi Giao tổ chức phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện tử vong trong tư thế nằm ngửa, gối đầu trên một chiếc áo mưa màu đỏ.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã đưa thi thể bà S. đến Trung tâm Y tế huyện Châu Đức khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong.

