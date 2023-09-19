Lâm Đồng: Tường rào của trường tiểu học đổ sập khi đang mưa lớn, gió giật mạnh

Tối 18/9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương đang phối hợp với các đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố sập đoạn tường rào trong khuôn viên Trường Tiểu học Nam Ban 1 xảy ra chiều cùng ngày.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 19/9, lãnh đạo UBND thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cho biết chiều 18/9, mưa lớn làm đoạn tường rào nằm trong khuôn viên trường Tiểu học Nam Ban 1 bất ngờ bị đổ.

Rất may thời điểm xảy ra sự cố, các học sinh và thầy cô đang ở trong lớp học nên không có ai bị thương.

Hiện trường vụ sập tường rào trường học - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, sự cố xảy ra vào lúc 14h ngày 18/9, khi trời đang mưa lớn, gió giật mạnh. Đoạn tường rào bị sập gần khu vực vui chơi của các em học sinh, tuy nhiên rất may là vào thời điểm xảy ra sự cố đang trong giờ học nên không gây ra thiệt hại về người. Đoạn tường rào bị sập dài hơn 10m, phía bên ngoài là vườn canh tác của người dân có độ dốc cao hơn nền sân trường. Bức tường gạch vỡ vụn hoàn toàn, chân tường bị đổ sập xuống sân phía trong.

Bức tường gạch vỡ vụn hoàn toàn, chân tường bị đổ sập xuống sân phía trong - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Sau khi xảy ra sự việc, UBND thị trấn Nam Ban đã huy động lực lượng dân quân, công an xã… phối hợp với nhà trường khắc phục sự cố. Được biết, bức tường xây phía sau dãy phòng học chính của Trường Tiểu học Nam Ban 1 (nằm trên đường ĐT.725, tổ dân phố Thăng Long) được xây cách đây hơn 1 năm. Ngoài đoạn tường bị sập, bức tường rào còn lại cũng có nguy cơ bị đổ bất cứ lúc nào.

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