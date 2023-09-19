Danh tính chủ cơ sở giữ trẻ 'chui' vô ý khiến bé trai 2 tuổi tử vong

Đời sống 19/09/2023 06:45

Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một chủ cơ sở giữ trẻ ở xã Vinh Hanh để điều tra hành vi vô ý làm chết người.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều 18/9, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Ngọc Minh Thư (SN 1991, cư trú ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Danh tính chủ cơ sở giữ trẻ 'chui' vô ý khiến bé trai 2 tuổi tử vong - Ảnh 1
Chủ cơ sở Phan Ngọc Minh Thư - Ảnh: VTC News

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 25/5, chị N.T.T. (SN 1989, trú tại ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) đưa con ruột là N.H.B. (SN 2021) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ thuộc nhóm trẻ Minh Ngọc do Phan Ngọc Minh Thư làm chủ. Sau đó, chị T. đi làm.

Khoảng 14h cùng ngày, Thư thấy cháu B. khóc, có biểu hiện mệt nên gọi điện cho chị T. đến đón về. Chị T. gọi điện thoại cho ông ngoại cháu B. đến rước cháu.

Khi ông ngoại đến thì thấy cháu bị ngất xỉu nên gọi chị T. tới cùng đưa cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, B. qua đời trước khi đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Sau đó, ông ngoại đến Công an xã Vĩnh Hanh trình báo. Vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Danh tính chủ cơ sở giữ trẻ 'chui' vô ý khiến bé trai 2 tuổi tử vong - Ảnh 2
Đối tượng Phan Ngọc Minh Thư tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chết của cháu B. là sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kín, đứt vỡ động mạch mạc treo.

Quá trình điều tra xác định, cơ sở giữ trẻ của Thư chưa được cấp giấy phép theo quy định, không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn giữ trẻ, một mình đảm nhiệm nhiều công việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu nên không quản lý được, trong lúc giữ trẻ đã vô ý làm cháu B. tử vong.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Thư nhận giữ 9 cháu.

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