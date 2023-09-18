Vợ đâm chồng tử vong trong căn hộ chung cư ở TP.HCM: Để lại hai con nhỏ bơ vơ

Đời sống 18/09/2023 13:09

Công an phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM) nhận được trình báo từ một bệnh viện trên địa bàn thông tin về việc một người đàn ông bị đâm chết bằng vật nhọn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 18/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ bà Nguyễn Minh Hiền (32 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi đâm chồng tử vong.

Cụ thể, ngày 17/9, Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhận được trình báo từ một bệnh viện trên địa bàn thông tin về việc một người đàn ông bị đâm chết bằng vật nhọn. Công an xác định người này tên N.M.H. (sinh năm 1991), ngụ tại chung cư ở phường 21, quận Bình Thạnh, nên phối hợp với Công an phường 21 xác minh.

Sau khi nhận thông tin, công an đến chung cư xác minh thì phát hiện bà Nguyễn Minh Hiền (vợ nạn nhân) vẫn có mặt tại đây. Bà được mời về trụ sở làm việc.

Vợ đâm chồng tử vong trong căn hộ chung cư ở TP.HCM: Để lại hai con nhỏ bơ vơ - Ảnh 1
Chung cư nơi xảy ra vụ vợ đâm chồng đến tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nguyên nhân ban đầu là nạn nhân và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong phòng riêng ở nhà. Bất ngờ bà Hiền dùng dao đâm ông H. dẫn đến tử vong như trên.

Ngoài ra cơ quan chức năng cho biết thêm, ông H. và bà Hiền có 2 con nhỏ (cháu lớn 6 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi), hiện đang ở cùng người giúp việc tại chung cư. Cơ quan chức năng phường đang liên lạc, mời ông bà ngoại của hai cháu vào TP.HCM để chăm sóc.

Hội Phụ nữ Hà Nội nhận đỡ đầu 2 cháu bé mồ côi sau vụ cháy chung cư mini

Hội Phụ nữ Hà Nội nhận đỡ đầu 2 cháu bé mồ côi sau vụ cháy chung cư mini

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức quyên góp, ủng hộ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy đêm 12/9 tại quận Thanh Xuân.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ giết chồng tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 31 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 50 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 1 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích