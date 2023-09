Công an phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM) nhận được trình báo từ một bệnh viện trên địa bàn thông tin về việc một người đàn ông bị đâm chết bằng vật nhọn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 18/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ bà Nguyễn Minh Hiền (32 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi đâm chồng tử vong.

Cụ thể, ngày 17/9, Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhận được trình báo từ một bệnh viện trên địa bàn thông tin về việc một người đàn ông bị đâm chết bằng vật nhọn. Công an xác định người này tên N.M.H. (sinh năm 1991), ngụ tại chung cư ở phường 21, quận Bình Thạnh, nên phối hợp với Công an phường 21 xác minh.

Sau khi nhận thông tin, công an đến chung cư xác minh thì phát hiện bà Nguyễn Minh Hiền (vợ nạn nhân) vẫn có mặt tại đây. Bà được mời về trụ sở làm việc.

Chung cư nơi xảy ra vụ vợ đâm chồng đến tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nguyên nhân ban đầu là nạn nhân và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong phòng riêng ở nhà. Bất ngờ bà Hiền dùng dao đâm ông H. dẫn đến tử vong như trên.

Ngoài ra cơ quan chức năng cho biết thêm, ông H. và bà Hiền có 2 con nhỏ (cháu lớn 6 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi), hiện đang ở cùng người giúp việc tại chung cư. Cơ quan chức năng phường đang liên lạc, mời ông bà ngoại của hai cháu vào TP.HCM để chăm sóc.

Hội Phụ nữ Hà Nội nhận đỡ đầu 2 cháu bé mồ côi sau vụ cháy chung cư mini Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức quyên góp, ủng hộ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy đêm 12/9 tại quận Thanh Xuân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-am-chong-tu-vong-trong-can-ho-chung-cu-o-tphcm-e-lai-hai-con-nho-bo-vo-617532.html