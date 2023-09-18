Cặp đôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh đã ra tận Hà Nội để ủng hộ 1 tỷ đồng cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, cặp đôi này là Nguyễn Trọng Thành và Nhã Lê, hai doanh nhân trong lĩnh vực thẩm mỹ, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Họ dành một phần lợi nhuận của mình để duy trì quỹ từ thiện dành cho những người gặp khó khăn. Anh Nguyễn Trọng Thành tâm tư: "Vụ cháy chung cư mini vừa qua, Thành và Nhã có theo dõi video và cảm thấy rất đau lòng. Hà Nội cũng là nơi Thành được sinh ra và lớn lên nên mình cũng muốn về tận nơi, có một chút đóng góp hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân xấu số cũng như các bệnh nhân đang trong quá trình điều trị".

Anh Nguyễn Trọng Thành đã mang một tỷ đồng đến quyên tặng - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Nhã Lê thì khiêm tốn chia sẻ: "Đó là điều em nghĩ nên làm thôi ạ, không có chi hết". Cô tiết lộ thêm, cô từng trải qua một tuổi thơ đầy khốn khó như mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải dựa vào tiền trợ cấp xã hội để đóng học phí nên rất thấm thía sự khó khăn của những người yếu thế. Khi cơ hàn, cô đã được nhận sự hỗ trợ từ cộng đồng, nên khi có chút kinh tế, việc chia sẻ lại là một "nghĩa vụ" mà Nhã Lê tự giao cho mình. Ngay sau đó, hành động của cặp vợ chồng trẻ đã làm nức lòng dân mạng.



Vợ chồng Nguyễn Trọng Thành và Nhã Lê - Ảnh: Internet Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, vào đêm 12 rạng sáng 13/9, chung cư mini cao 10 tầng với 45 căn hộ ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân bốc cháy khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương. Trong 29 học sinh gặp nạn có 13 em tử vong (2 mầm non, 5 tiểu học, 6 THCS), còn lại đang được chăm sóc tại bệnh viện. Trong công điện ngày 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá vụ cháy "đặc biệt nghiêm trọng". Ông giao Bộ Công an tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các nhà ở đông người, mật độ cao, dễ xảy ra cháy nổ nhằm đánh giá thực trạng, đề ra giải pháp. Công việc này hoàn thành trước 15/11.

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