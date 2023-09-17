Ông L.V.T. (gần 73 tuổi, ông nội cháu N.) và vợ gào khóc liên tục gọi tên con cháu. Người mẹ già gần như đứng không vững vì quá đau đớn khi mất đi con cháu chỉ trong tích tắc.

Theo thông tin từ báo Người đưa tin, trong căn nhà nhỏ tại quê nhà cháu N. ở xã Thọ Xuân, khi người thân vừa lo xong hậu sự cho bố mẹ và em trai N., không khí tang thương vẫn bao trùm khắp ngôi nhà.

Theo thông tin từ VNExpress, ông T. cho biết, vợ chồng ông sinh được 3 người con, trong đó anh Th. (bố cháu N.) là con trai út trong nhà. Gia đình anh Th. mua một căn hộ ở tầng 7 tại chung cư mini trên phố Khương Hạ và sinh sống ở đó gần 10 năm nay. Anh Th. làm nghề sửa chữa máy tính còn vợ làm kế toán. Kinh tế không dư giả nên dù mua căn chung cư mini đã lâu nhưng gần đây hai vợ chồng mới trả hết nợ.

Gạt nước mắt, ông T. nói, dù may mắn sống sót sau vụ cháy kinh hoàng nhưng ông lo cho tinh thần của cháu N.,vì cú sốc lớn do cùng lúc mất bố mẹ và em trai. “Hôm qua, lo xong tang lễ cho bố mẹ cháu, chúng tôi đã đưa N. ra ở tạm nhà người thân trong nội thành để cháu nguôi ngoai nỗi buồn. Nếu ở đây, hằng ngày nhìn thấy di ảnh bố mẹ chắc con bé không trụ nổi mất”, ông T. bật khóc.

Nỗi đau mất một lúc ba người thân chưa nguôi ngoai, ông T. lại trăn trở cho tương lai của cháu gái. Gia đình ông từng tính phương án đưa N. về quê chăm sóc, nhưng nghĩ cháu vừa mất bố mẹ và em trai, giờ lại chuyển trường dễ bị sốc tâm lý, nên gửi qua nhà bác ở Hà Nội.

Sau khi lo liệu chu toàn tang lễ, ông T. động viên vợ, dù khó khăn thế nào cũng cố gắng chăm sóc cháu gái thay con. “Tôi mất hết rồi, chỉ còn mỗi cháu N. thôi. Rồi tương lai của cháu sẽ ra sao khi không còn bố mẹ ở bên, cứ nhìn thấy con bé tôi lại đau thắt tim gan”, ông T. nghẹn ngào nói.

Chị V. (bác ruột cháu N.) chia sẻ, sáng 13/9, cháu N. gọi cho chị rất nhiều cuộc điện thoại. Tuy nhiên, lúc đó chị đang làm ở công ty nên không cầm máy. Lúc nghỉ ăn cơm trưa chị mở điện thoại ra mới phát hiện nhiều cuộc gọi nhỡ từ cháu gái và dòng tin nhắn đau lòng.

Ngay sau đó, chị V. báo tin về cho gia đình. Chị chỉ nghĩ cháu N. không sao thì em trai, em dâu và cháu trai chị cũng không sao, "cùng lắm" chỉ bị thương thôi, ai ngờ lại ra nông nỗi này. “Biết tin, gia đình tôi hơn 20 người đến hiện trường và tỏa đi khắp các bệnh viện tìm kiếm tung tích người nhà. Cả nhà vẫn hy vọng bố mẹ và em trai cháu còn sống. Đến khoảng 20h tối 13/9, mọi hy vọng đã bị dập tắt, ba thi thể của em trai, em dâu và cháu trai lần lượt được nhận diện tại Bệnh viện Quân y 103, chúng tôi gào khóc trong vô vọng. Đau lòng lắm, cả gia đình em tôi hiền lành, tử tế, các con ngoan ngoãn, giờ đi hết rồi, còn mỗi cháu N. được hàng xóm cứu”, chị V. nấc nghẹn nói.

Hiện trường vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết - Ảnh: Báo Người Lao Động

Chị V. cho hay, theo lời kể của cháu N., vào khoảng 23h50 đêm 12/9, khi cả nhà cháu đang ngủ thì nghe thấy mọi người hô hoán “cháy nhà”. Lúc này, bố cháu N. bế con trai nhỏ, còn mẹ cháu dắt tay N. Đến khi ra ngoài hành lang bị xô đẩy, cháu ngã xuống và thất lạc. Mệt quá N. dựa vào cửa nhà hàng xóm, may mắn được họ kéo vào trong nhà và thoát chết.

Chị V. nói và cho biết cháu N. hít phải nhiều khói khiến cơ thể suy nhược, sau khi biết tin bố mẹ và em không qua khỏi, cháu lầm lì, ít nói.

Trong đám tang đưa tiễn người thân tại quê nội chiều 14/9, N. chỉ ngồi một góc nhưng thấy ông bà suy sụp, khóc ngất, cô bé chạy ra ôm và luôn miệng nói "ông bà ơi còn có con nữa". Gia đình chị V. mong muốn cháu gái sớm ổn định tâm lý, trở lại trường lớp và sẽ từng bước tính chuyện của cháu. “Gia đình tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình anh Hùng, hàng xóm của cháu N. đã cứu giúp cháu lúc hoạn nạn”, chị V. xúc động nói.

Sau khi nhận được thông tin đau lòng, chính quyền đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình và đang kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ để cháu N. vượt qua giai đoạn khó khăn này.