Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, nhân dân. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý để xảy ra cháy, nổ ở địa phương, đơn vị mình.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 15/9, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung ưu tiên việc khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời, phối hợp gia đình nạn nhân an táng người thiệt mạng, ổn định tư tưởng, cho người dân.

Trong đó, chính sách hỗ trợ theo hướng thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng/người thiệt mạng và 30 triệu đồng/người bị thương. Hỗ trợ tiền thuê nhà mức 6 triệu đồng/hộ và 1,5 triệu đồng/người/tháng đối với người thuê nhà trong thời gian 6 tháng.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố xây dựng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng vụ cháy để trình Thường trực HĐND, HĐND quyết định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Công anh nhân dân, thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ cháy phải điều trị tại bệnh viện. Hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ cháy, mức 5 triệu đồng/trẻ và hỗ trợ khác nếu gia đình có nhu cầu (hỗ trợ phí hỏa táng). Hỗ trợ tiền chăm sóc các cháu mồ côi là 100 triệu đồng/cháu. Đồng thời, xem xét khen thưởng phù hợp cho tập thể, cá nhân trong việc chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong vụ cháy trên.

Ban Thường vụ Thành ủy giao UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục phối hợp với Sở Y tế xác định danh tính những người thiệt mạng. Đồng thời, phối hợp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có). Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao để khắc phục.

Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ khiến 56 người tử vong - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu chính quyền các quận, huyện, thị xã phối hợp Công an thành phố kiểm tra, rà soát, đánh giá lại điều kiện, tiêu chuẩn, khả năng phòng cháy, chữa cháy ở tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là ở các khu chung cư cao tầng, khu đông dân cư. Kiên quyết yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý, chủ hộ sản xuất, kinh doanh khắc phục tồn tại hạn chế về phòng cháy, chữa cháy và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

UBND thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan chức năng tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao của thành phố đến hết ngày 17/9.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng đoàn HĐND thành phố phối hợp Ban Cán sự đảng UBND thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với những người bị nạn, hỗ trợ tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo thẩm quyền.