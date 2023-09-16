Vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho các nạn nhân trong 6 tháng

Đời sống 16/09/2023 06:45

Ngày 15/9, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 15/9, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung ưu tiên việc khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời, phối hợp gia đình nạn nhân an táng người thiệt mạng, ổn định tư tưởng, cho người dân.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, nhân dân. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý để xảy ra cháy, nổ ở địa phương, đơn vị mình.

 

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố xây dựng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng vụ cháy để trình Thường trực HĐND, HĐND quyết định.

Trong đó, chính sách hỗ trợ theo hướng thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng/người thiệt mạng và 30 triệu đồng/người bị thương. Hỗ trợ tiền thuê nhà mức 6 triệu đồng/hộ và 1,5 triệu đồng/người/tháng đối với người thuê nhà trong thời gian 6 tháng.

Vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho các nạn nhân trong 6 tháng - Ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Công anh nhân dân, thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ cháy phải điều trị tại bệnh viện. Hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ cháy, mức 5 triệu đồng/trẻ và hỗ trợ khác nếu gia đình có nhu cầu (hỗ trợ phí hỏa táng). Hỗ trợ tiền chăm sóc các cháu mồ côi là 100 triệu đồng/cháu. Đồng thời, xem xét khen thưởng phù hợp cho tập thể, cá nhân trong việc chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong vụ cháy trên.

Ban Thường vụ Thành ủy giao UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục phối hợp với Sở Y tế xác định danh tính những người thiệt mạng. Đồng thời, phối hợp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có). Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao để khắc phục.

Vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho các nạn nhân trong 6 tháng - Ảnh 2
Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ khiến 56 người tử vong - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu chính quyền các quận, huyện, thị xã phối hợp Công an thành phố kiểm tra, rà soát, đánh giá lại điều kiện, tiêu chuẩn, khả năng phòng cháy, chữa cháy ở tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là ở các khu chung cư cao tầng, khu đông dân cư. Kiên quyết yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý, chủ hộ sản xuất, kinh doanh khắc phục tồn tại hạn chế về phòng cháy, chữa cháy và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

UBND thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan chức năng tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao của thành phố đến hết ngày 17/9.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng đoàn HĐND thành phố phối hợp Ban Cán sự đảng UBND thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với những người bị nạn, hỗ trợ tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo thẩm quyền.

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Thoát chết nhờ chiếc thang dây mua gần 10 năm trước

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Thoát chết nhờ chiếc thang dây mua gần 10 năm trước

Trở về căn chung cư mini trong ngách 29/70, phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) - nơi vừa xảy ra vụ hoả hoạn kinh hoàng khiến 56 người tử vong, anh Nguyễn Công Huy (41 tuổi, từng sống tại chung cư mini) lặng người đi trước cảnh tượng hoang tàn.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chung cư Hà Nội tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích