Trở về căn chung cư mini trong ngách 29/70, phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) - nơi vừa xảy ra vụ hoả hoạn kinh hoàng khiến 56 người tử vong, anh Nguyễn Công Huy (41 tuổi, từng sống tại chung cư mini) lặng người đi trước cảnh tượng hoang tàn.

Theo thông tin từ báo Lao Động, trong ngách 29/70, phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) - nơi vừa xảy ra vụ hoả hoạn kinh hoàng khiến 56 người tử vong - anh Nguyễn Công Huy (41 tuổi, từng sống tại chung cư mini) vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì đã xảy ra. Anh Huy chia sẻ: "Vào khoảng 23h30 ngày 12.9, khi cả nhà vừa chợp mắt thì nghe tiếng hô cháy. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi vội bật dậy mở cửa kiểm tra. Vừa mở cửa thì khói ùa vào, xộc thẳng lên mũi. Lúc này, tôi biết nhà đã cháy lớn và gọi vợ con dậy. Vợ và các con hốt hoảng, nhưng tôi đã trấn an và nói rằng không thể thoát ra lối cửa chính mà phải đi theo lối ban công".

Trong vụ cháy đêm 12/9, có 7 người thoát nạn an toàn nhờ chiếc thang dây từ cửa sổ phụ nhà anh Huy - Ảnh: Báo Lao động Ngay lập tức, anh yêu cầu mọi người chạy vào phòng tắm, làm ướt khăn mặt đắp lên mũi rồi lấy khẩu trang bịt bên ngoài tránh hít phải khói độc, sau đó lấy thang dây đã mua dự phòng từ gần 10 năm trước và thả xuống từ cửa ban công. "Rất may, ban công nhà tôi được chủ đầu tư cắt một khoảng trống và có chìa khoá đóng mở. Tôi cố định thang ở ban công rồi thả dây xuống. Khi vừa thả xuống thì 3 mẹ con ở tầng 2 cũng trèo ra thang, nhưng tôi nói mọi người bình tĩnh. Nhà tôi có 4 người gồm hai vợ chồng và hai người con. Cháu lớn đang học lớp 10, còn con út mới được 5 tuổi. Trước khi xuống, tôi lấy áo sơ mi quấn chặt con vào người rồi leo xuống" - anh Huy nói. Khi tiếp đất an toàn, người đàn ông tiếp tục ra hiệu cho vợ và con lớn đu theo thang để thoát nạn. "Chỉ khoảng 3 phút sau thôi, khói bốc lên mịt mù trùm cả căn chung cư. Lúc đó cảnh tượng kinh hoàng lắm, mọi người trên tầng kêu cứu thảm thiết, lửa càng lúc càng cháy to. Khoảng một tiếng sau cháy nhỏ dần nhưng nhiều người đã bị ngạt nên không thể kêu được nữa”, anh Huy nhớ lại.

Căn hộ trong toà chung cư mini trên, vợ chồng anh mua từ năm 2015, rộng hơn 48m2, với giá 870 triệu đồng. Khi chuyển về đây sống, anh Huy làm việc tại ban quản trị khoảng 2 năm. Trong vụ cháy đêm 12/9, có 7 người thoát nạn an toàn nhờ chiếc thang dây từ cửa sổ phụ nhà anh Huy. Thang dây thoát hiểm dài 25m, trị giá 850.000 đồng, được mua cách đây gần 10 năm trước. Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, vào ngày 15/9, tại chùa Phụng Lộc (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), hàng nghìn người đổ về cầu siêu cho 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ. Bà Dương Thị Tý (75 tuổi), Ban Hội tụ chùa Phụng Lộc chia sẻ, ngay từ chiều 13/9, chùa lập 2 bàn thờ để người dân đến thắp hương, cầu siêu cho các nạn nhân xấu số trong vụ cháy chung cư mini. Nhiều người không cầm được nước mắt khi thắp hương cầu siêu cho các nạn nhân xấu số trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết Chị Hương (quận Hà Đông) đến thắp hương cầu siêu cho 56 người chết trong vụ cháy chung cư mini cho hay, nghe tin trên báo đài về vụ cháy chị rất đau lòng và tiếc thương, muốn đến thắp nén hương mong cho các nạn nhân sớm siêu thoát và chia sẻ nỗi đau cùng với gia đình các nạn nhân. "Tới giờ vẫn ám ảnh, chưa dám tin đây là sự thật. Nhưng mọi sự đã xảy ra rồi, bây giờ chỉ mong sao cho các nạn nhân sớm siêu thoát, gia đình nạn sớm vượt qua nỗi đau này", chị Hương cho hay.

Diễn biến sức khỏe của nam thanh niên nhảy từ tầng 7 ở đám cháy chung cư mini ở Hà Nội Bệnh viện Bạch Mai thông tin về tình hình sức khỏe của nam thanh niên nhảy từ tầng 7 xuống trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội.

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