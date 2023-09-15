Chính thức công bố địa chỉ tiếp nhận ủng hộ nạn nhân vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Hà Nội

Đời sống 15/09/2023 13:43

Vào ngày 15/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân đã thông báo số tài khoản tiếp nhận ủng hộ nạn nhân sau vụ cháy chung cư mini.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), ngày 15/9 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã thông báo đầu mối tiếp nhận ủng hộ các nạn nhân và gia đình.

Để tiếp nhận sự ủng hộ, chia sẻ của những cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với các nạn nhân bị thiệt hại được thuận tiện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thông báo số tài khoản ủng hộ tiếp nhận như sau:

Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố

Tên tài khoản: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội (Quỹ Cứu trợ)

Số tài khoản: 3761.0.9057260.91049

Tại Kho Bạc Nhà nước Hà Nội.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân

Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân

Số tài khoản: 3761.0.9051158.91999

Tại: kho bạc Nhà nước Thanh Xuân

Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Khương Đình, quận Thanh Xuân

Số tài khoản: 128000119657

Tại: Ngân Hàng Vietinbank

Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hoả hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chính thức công bố địa chỉ tiếp nhận ủng hộ nạn nhân vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 1
Đại diện MTTQ TP Hà Nội thăm nạn nhân vụ cháy đang được chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 23h50 ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Sau 45 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Tối 13/9, Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, chủ chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Gia đình 5 người đoàn tụ sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Nếu chậm 5 phút thôi, cả nhà có thể chết ngạt'

Gia đình 5 người đoàn tụ sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Nếu chậm 5 phút thôi, cả nhà có thể chết ngạt'

Liên quan vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, anh N.C.H. (41 tuổi, sống ở tầng 3 chung cư mini) cho biết thời điểm phát hiện có cháy, gia đình chuẩn bị đi ngủ. Nếu chậm 5 phút thôi, có thể khói đã tràn lên khiến cả nhà chết ngạt.

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