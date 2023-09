Anh Hùng cho biết, anh cảm thấy gia đình mình quá may mắn vì cả 5 người đều đã ổn định. Anh rất chia sẻ với những người hàng xóm sống cùng chung cư trong vụ cháy, có người bị thương nặng, có gia đình vẫn lạc người thân, có người đã không thể qua khỏi.

Việc đầu tiên khi vào nhà, anh đóng cửa chính rồi hô cả nhà lật tung các tủ quần áo lấy chăn, áo, gối... bất cứ thứ gì có thể thấm ướt để chặn khe cửa chính. Tiếp đó, cả nhà vào phòng ngủ, đóng cửa và tiếp tục chặn khe cửa phòng ngủ và để cửa sổ phòng ngủ mở, dùng quạt tay liên tiếp quạt khói ra ngoài.

"Tôi và vợ trực tiếp theo dõi, cứ thấy khói từ tầng dưới bốc lên mạnh là đóng cửa sổ, bắt ông nội và các con ở tư thế nằm rạp xuống sàn, cúi thấp xuống sàn nhà, thở ở vùng thấp. Khi thấy khói đỡ hơn, lại mở cửa sổ cho không khí vào nhà và lại ra sức quạt", anh Hùng chia sẻ.

Chung cư mini vừa xảy ra cháy trong ngách 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, cả 5 con người cứ liên tục vật lộn như vậy trong khoảng hơn 4 tiếng. Tới khoảng 3h30, vòi cứu hỏa bắt đầu phun được nước đến cửa sổ nhà anh Hùng. Lúc này, anh mở cửa sổ ra để nước phun vào phòng, hết khói. Anh Hùng mới thở phào, yên tâm khi hết khói, đã có nước vào phòng, có lực lượng cứu hộ, gia đình anh sẽ thoát nạn.

"Tôi chuẩn bị thang dây trong nhà mang ra ban công để ra ngoài. Do tòa nhà không có lối thoát hiểm nên ban công là con đường duy nhất để thoát ra ngoài. Tôi dặn vợ, con đeo khẩu trang và trèo từ tầng 3 xuống. May mắn cả gia đình đều an toàn ra ngoài. Nếu chậm 5 phút thôi, có thể khói đã tràn lên khiến cả nhà chết ngạt. Nhiều người ở cùng tầng cũng đã tận dụng thang dây của tôi để thoát ra ngoài", anh Hùng nói và chia sẻ bản thân cũng lo lắng về việc có thể xảy ra cháy nổ nên đã chuẩn bị thang dây thoát nạn.

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini, hiện vẫn còn 36 bệnh nhân đang được điều trị tại các Bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn, Hà Đông, Đại học Y Hà Nội và Quân y 103.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, viện hiện đang điều trị 26 ca, trong đó 22 trường hợp sức khỏe ổn định, còn 4 ca nặng.