Đây là bác sĩ V.T.N. (39 tuổi), đang công tác tại Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào học của bệnh viện. Bác sĩ N. là bác sĩ tốt nghiệp nội trú chuyên môn giỏi, hoàn cảnh gia đình khó khăn khi cả nhà gồm 5 người sống trong căn hộ chung cư mini 45 m2.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng 15/9, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết trong số 26 bệnh nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đang điều trị tại bệnh viện có một trường hợp là nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai.

Khi xảy ra vụ cháy, 2 con nhỏ của bác sĩ N. đang ở quê. Trong phòng có vợ chồng bác sĩ N. và em gái bị suy thận mãn, phải lọc máu chu kỳ tuần 3 lần tại bệnh viện. "Tại thời điểm được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chồng và em gái bệnh nhân ổn định. Còn bác sĩ N. vì hỗ trợ người thân, nên bị ngộ độc khí CO nặng. Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ N. trong tình trạng hôn mê, sốc, suy đa tạng, phải thở máy tại Trung tâm Hồi sức tích cực. Đến sáng nay, bệnh nhân tiến triển, tỉnh, rút được ống nội khí quản, cơ hội bình phục tốt"- ông Cơ thông tin.

Hiện tại, Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai đang kêu gọi cán bộ nhân viên bệnh viện hỗ trợ, giúp bác sĩ N. và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.



Một bệnh nhân nặng sau vụ cháy đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết hiện bệnh viện đang điều trị 26 bệnh nhân vụ cháy chung cư mini, trong đó 22 trường hợp sức khỏe ổn định, còn 4 ca nặng. 2 trường hợp mới nhất được chuyển tới từ Bệnh viện Bưu Điện cũng là nạn nhân của vụ cháy

Các bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện, ổn định tinh thần, đánh giá sức khỏe ổn định sẽ được xuất viện.

Ngoài ra,Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến chiều 14/9, vẫn còn 36 nạn nhân của vụ cháy chung cư mini đang điều trị tại các bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn, Hà Đông, Đại học Y Hà Nội và Quân y 103. Trong số các bệnh nhân này có 6 ca nặng, nguy kịch. Số còn lại mức độ trung bình và nhẹ, nhiều ca sức khỏe ổn định sau ngộ độc khí CO nhẹ.

Vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội xảy ra lúc hơn 23 giờ ngày 12/9. Chung cư này gồm 9 tầng, 1 tum, với khoảng 45 căn hộ, hơn 150 nhân khẩu. Cơ quan chức năng xác định có 56 người tử vong và 37 trường hợp bị thương.