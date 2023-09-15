Tin từ cơ quan chức năng, tính đến 9h ngày 14/9, trường này có 7 học sinh liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, trong đó 6 học sinh tử vong. Các em học sinh là nạn nhân của vụ cháy chung cư mini, thuộc các độ tuổi rải rác lớp 6-9.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khác với mọi ngày, giờ học hôm nay ở Trường THCS Khương Đình nhiều chỗ ngồi đã bỏ trống. Thầy cô, bạn bè ngơ ngác bởi từ nay, một số em không còn đến trường nữa.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết, ngày 13/9, tất cả cán bộ của phòng chia lịch đến thăm hỏi động viên gia đình học sinh đang điều trị hoặc đã tử vong trong vụ cháy chung cư mini. Ngoài ra, nhà trường, UBND quận, phòng GD&ĐT cũng tham gia tang lễ, trích quỹ hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân của vụ cháy.

Trong vài ngày qua, Ban giám hiệu nhà trường lo thăm hỏi, động viên, cùng tham gia lo hậu sự với gia đình các học sinh là nạn nhân vụ cháy.

Trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội có 6 học sinh tử vong trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, ông Trần Thế Cương - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - cho biết có 2 giáo viên và 29 học sinh ở tại chung cư mini vừa bị cháy. Trong số này, một số học sinh đã tử vong. Giáo viên và nhiều học sinh khác bị thương ở các mức độ khác nhau. Hiện con số thương vong vẫn đang được tiếp tục cập nhật.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn về việc rà soát, nắm bắt thông tin về vụ cháy chung cư mini trên địa bàn TP Hà Nội và thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy trong học sinh, sinh viên.

Công văn nêu rõ, ngày 12/9, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn thất lớn về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân, trong đó có học sinh, sinh viên.

Vì thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm đóng trên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an, bệnh viện, các cơ quan tổ chức có liên quan rà soát, kiểm tra, nắm bắt đầy đủ thông tin về tình hình học sinh, sinh viên liên quan đến vụ cháy.

Đoàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi, động viên giáo viên gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên là nạn nhân trong vụ cháy (nếu có).

Quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt thông tư của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Chú trọng việc cung cấp cho học sinh, sinh viên các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn, sơ cấp cứu người bị nạn khi xảy ra cháy, nổ và các sự cố, tai nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có tại gia đình, nhà trường và khu vực công cộng.