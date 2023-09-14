Thương tâm: 16 trẻ em tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Đời sống 14/09/2023 18:48

Thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cho 47 trường hợp tử vong và 37 người bị thương, trong đó có 16 trẻ tử vong, 9 trẻ bị thương. Tổng kinh phí hỗ trợ là 825 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, dựa vào báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Sở tổ chức 5 đoàn đến các bệnh viện (Bạch Mai, Đại học Y, Hà Đông, Xanh Pôn, Bưu điện, Bệnh viện 103) để thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn.

 

Đến 12h ngày 14/9, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội hỗ trợ 47 trường hợp tử vong, trong đó có 16 trẻ em và 37 người bị thương, trong đó có chín trẻ em. Còn năm nạn nhân tử vong chưa hỗ trợ, trong đó, một trường hợp không xác định tên, tuổi, địa chỉ, nơi thi hài được chuyển đến.

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Tòa chung cư mini bị cháy khiến 56 người tử vong, trong đó có 16 trẻ em - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã hỗ trợ 18 lượt xe tang đưa nạn nhân về các địa phương (Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang), hoặc đưa đến Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển. Đến 15 giờ ngày 14/9, đơn vị tiếp tục bố trí ba xe tang đưa nạn nhân đến Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển theo nguyện vọng của gia đình.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội tiếp tục rà soát danh sách các nạn nhân và tổ chức các đoàn do lãnh đạo Sở trực tiếp đến thăm hỏi các gia đình, nạn nhân. Đồng thời, Sở phối hợp cung cấp thông tin cho các tỉnh, địa phương có nạn nhân của vụ cháy. Quận Thanh Xuân tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ chi phí mai táng và chi phí điều trị cho các nạn nhân theo quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến 10 giờ ngày 14/9, có 42 người được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 3 người đã ra viện. Trong số 39 người bệnh đang điều trị, có mười trẻ em, một phụ nữ có thai, 14 ca nặng, 25 ca bệnh mức độ trung bình và nhẹ.

Thương tâm: 16 trẻ em tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 2
Y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai động viên các cháu nhỏ được giải cứu khỏi đám cháy - Ảnh: VTV News

Theo thông tin từ VTV News, ngày 13/9 trước đó, Sở đã tham mưu đề xuất một số nội dung hỗ trợ khẩn cấp. Cụ thể, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, mức 37 triệu đồng/người tử vong và 12,4 triệu đồng/người bị thương. Riêng đối với trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/trẻ tử vong và 10 triệu đồng/trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện...

Sở Xây dựng Hà Nội hỗ trợ tiền thuê nhà mức 5 triệu đồng/hộ. Đối với sinh viên, công nhân, người lao động thuê (hoặc ở ghép tại căn hộ), Sở hỗ trợ mỗi cá nhân 1,5 triệu/người/tháng. Thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng.

Sở Y tế Hà Nội hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ hỏa hoạn phải điều trị tại bệnh viện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ hỏa hoạn, mức 5 triệu đồng/trẻ. Ngân sách thành phố hỗ trợ hỏa táng, chi phí khác, xe tang đưa nạn nhân về các địa phương hoặc đến Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển.

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Đây là vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng với số người tử vong đến thời điểm này là 56 người và 39 người khác vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

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