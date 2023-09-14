Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) đã được xuất viện, hiện còn 36 ca điều trị tại 5 bệnh viện, trong đó có 6 người tiên lượng nặng, nguy kịch.

Theo thông tin từ VietNamNet, Sở Y tế Hà Nội cho biết đến 13h ngày 14/9, còn 36 nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) đang điều trị tại các bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn, Hà Đông, Đại học Y Hà Nội và Quân y 103. Trong sáng nay, 6 bệnh nhân đã được ra viện, chưa ghi nhận thêm ca tử vong. Trong số 36 ca đang điều trị, có 1 phụ nữ mang thai (điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn), 9 trẻ em điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Xanh Pôn và Bạch Mai. Nhiều ca vào viện với chẩn đoán ngạt khói, theo dõi ngộ độc khí CO; suy hô hấp; một số ca đa vết thương, bỏng do nhiệt; gãy xương, chấn thương cột sống; theo dõi viêm phổi do ngạt khói…

Hiện có 6 ca nặng, nguy kịch, chủ yếu điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Số còn lại mức độ trung bình và nhẹ, nhiều ca sức khỏe ổn định. Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phẫu thuật cấp cứu nạn nhân vụ cháy - Ảnh: VTC News Tại Bệnh viện Bạch Mai, hai nữ bệnh nhân 37 và 39 tuổi chẩn đoán suy hô hấp, tiên lượng nặng, nguy kịch phải thở máy, vận mạch. Một nữ bệnh nhân 37 tuổi khác đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông do có bệnh nền ghép thận cũng được tiên lượng diễn biến sức khỏe ở mức trung bình, nặng, đang được điều trị hồi sức.

Bác sĩ Đào Thiện Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cho hay trường hợp này đang điều trị ở khoa Tim mạch, là em gái sống cùng vợ chồng anh chị tại chung cư mini bị cháy. "Chị đã qua cơn hoảng sợ, tâm lý không u uất nặng nề, đã kiểm soát được tình trạng khó thở khi nhập viện", bác sĩ Tiến nói với phóng viên VietNamNet. Tuy nhiên, hai bệnh nhân còn lại (gồm người bố 51 tuổi và con trai 10 tuổi) khiến các thầy thuốc tại bệnh viện này lo ngại về vấn đề tâm lý gặp phải do bệnh nhân ngại giao tiếp, suy sụp tinh thần, ánh mắt thất thần... Đến tối 13/9, thông tin về vợ và con gái của nam bệnh nhân 51 tuổi này vẫn chưa rõ ràng. Sở Lao động thương binh và Xã hội thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy đang được điều trị tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Báo An ninh thủ đô Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, tổng số ca tử vong theo báo cáo của các bệnh viện đến thời điểm hiện tại là 56 trường hợp. Trong đó: Bệnh viện Quân y 103 (41 ca), Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (4), Bệnh viện Bưu điện (1), Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (1), Bệnh viện Bạch Mai (2), Đại học Y Hà Nội (1), Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (4), Bệnh viện E (2). Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra lúc hơn 23h ngày 12/9. Chung cư này gồm 9 tầng, 1 tum, với khoảng 45 căn hộ, hơn 150 nhân khẩu. Ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ, sâu. Thông tin từ Công an Hà Nội cuối giờ chiều 13/9, cơ quan chức năng xác định có 56 người tử vong và 37 trường hợp bị thương. Người chủ chung cư mini này đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng phục vụ điều tra.

Người dân Hà Nội 'đội mưa' thắp nén tâm nhang, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ cháy chung cư mini Mặc dù Hà Nội thời tiết có mưa nặng hạt từ sớm nhưng rất nhiều người vẫn sắp xếp thời gian, lặng lẽ đến đặt hoa và thắp hương trước hiện trường vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

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