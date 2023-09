Theo thông tin từ VietNamNet, Sở Y tế Hà Nội cho biết đến 13h ngày 14/9, còn 36 nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) đang điều trị tại các bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn, Hà Đông, Đại học Y Hà Nội và Quân y 103. Trong sáng nay, 6 bệnh nhân đã được ra viện, chưa ghi nhận thêm ca tử vong.

Trong số 36 ca đang điều trị, có 1 phụ nữ mang thai (điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn), 9 trẻ em điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Xanh Pôn và Bạch Mai. Nhiều ca vào viện với chẩn đoán ngạt khói, theo dõi ngộ độc khí CO; suy hô hấp; một số ca đa vết thương, bỏng do nhiệt; gãy xương, chấn thương cột sống; theo dõi viêm phổi do ngạt khói…