Diễn biến sức khỏe của người phụ nữ nhảy từ tầng 9 trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông tin về nạn nhân nữ 40 tuổi trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ nhảy từ tầng 9 xuống.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 14/9, nữ bệnh nhân 40 tuổi trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ nhảy từ tầng 9 xuống, hiện đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bệnh viện cũng tạo điều kiện thuận lợi để người thân thăm hỏi, động viên người bệnh. PGS.TS Vũ Hoàng Phương, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết nữ bệnh nhân này vào viện với tình trạng nặng đa chấn thương, chấn thương ngực, chấn thương gãy cột sống, vỡ lồng ngực, vỡ xương chậu và nhiều vết thương khác.

Nạn nhân nữ 40 tuổi trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ nhảy từ tầng 9 xuống đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: VietNamNet Bên cạnh đó, bệnh nhân khi vào viện vẫn tỉnh táo, nên bệnh viện cũng đã khai thác được tiền sử bệnh của bệnh nhân do vậy các tổn thương cũng cơ bản được xử lý. Ông cũng cho hay bệnh viện đã huy động 6 chuyên khoa để hội chẩn cho bệnh nhân. Sau khi hội chẩn, bệnh viện đã bố trí kịp thời mổ cấp cứu lần 1 xử lý chấn thương cột sống cho người bệnh sau đó tiếp tục mổ lần 2 để xử lý các chấn thương khác. Đây là 1 trong 7 nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân (Hà Nội) được đưa vào cơ sở y tế này rạng sáng 13/9. Ông Phương cho hay ngay khi nghe tin vụ cháy chung cư mini, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, huy động các đơn vị trong bệnh viện để cấp cứu, hỗ trợ người bệnh khẩn trương, kịp thời.

Đến sáng 14/9, nữ bệnh nhân 28 tuổi bị ảnh hưởng nhẹ đang được chăm sóc hồi phục tại phòng riêng ở khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực. Bốn bệnh nhân đã được ra viện sáng 13/9, trong đó có em bé là người duy nhất sống sót trong gia đình 4 người. Hơn 90 người thương vong trong vụ cháy - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong). Hiện tại, Giám đốc Công an TP đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở, ngành TP Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.

Thương tâm trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Có 3 học sinh mất cả gia đình Đại diện trường THCS Khương Đình cho biết, ngay khi xảy ra sự việc thương tâm, trường tổ chức động viên, thăm hỏi và lễ viếng những gia đình học sinh gặp nạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-suc-khoe-cua-nguoi-phu-nu-nhay-tu-tang-9-trong-vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-616659.html