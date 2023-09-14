Thương tâm trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Có 3 học sinh mất cả gia đình

Đời sống 14/09/2023 13:03

Đại diện trường THCS Khương Đình cho biết, ngay khi xảy ra sự việc thương tâm, trường tổ chức động viên, thăm hỏi và lễ viếng những gia đình học sinh gặp nạn.

Theo thông tin từ VTC News, trong số các học sinh tử vong ở đám cháy chung cư mini có 6 em học trường THCS Khương Đình (3 em học lớp 6, 2 em lớp 7 và 1 em lớp 9). Thương tâm hơn, 3 học sinh mất cả gia đình.

Đại diện trường THCS Khương Đình cho biết, ngay khi xảy ra sự việc thương tâm, trường tổ chức động viên, thăm hỏi và lễ viếng những gia đình học sinh gặp nạn. Trường cũng hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

 

Sáng nay, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng tổ chức tưởng nhớ và quyên góp cho gia đình nạn nhân bị thiệt mạng. Con số quyên góp tính tới trưa nay là gần 180 triệu đồng. Số tiền sẽ được chuyển đến các gia đình giáo viên, học sinh gặp nạn trong chiều nay.

Thương tâm trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Có 3 học sinh mất cả gia đình - Ảnh 1Thương tâm trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Có 3 học sinh mất cả gia đình - Ảnh 2
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà thăm hỏi, động viên các nạn nhân là trẻ em trong vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ - Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Bên cạnh đó, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường trên địa bàn tiếp tục rà soát những trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có liên quan tới vụ cháy, đồng thời có phương án hỗ trợ những học sinh bị thương đang được điều trị.

Giám đốc Sở cũng yêu cầu các trường có biện pháp kèm cặp, hỗ trợ học sinh bị thương trong vụ cháy phải tạm ngừng học, tổ chức cùng các gia đình lo hậu sự cho những học sinh không may thiệt mạng.

Thương tâm trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Có 3 học sinh mất cả gia đình - Ảnh 3
Cấp cứu người bị thương trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (SN: 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy), về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự. Các Quyết định và Lệnh bắt bị can đã được Viện KSND TP phê chuẩn.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong). 

Hiện Giám đốc Công an TP đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở, ngành TP Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.

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Những cái ôm, những giọt nước mắt lăn dài cùng đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa để ngóng chờ thông tin về các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Hà Nội.

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