Xót xa gia đình 8 người bị nạn trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Mới tìm thấy thi thể của bé gái 4 tuổi

Đời sống 14/09/2023 06:51

Tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội) vào chiều ngày 13/9, lực lượng bảo vệ và cán bộ công an đứng ghi thông tin những người đến nhận dạng nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini Khương Đình được đưa về đây.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều ngày 13/9, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội), trong 4 nạn nhân tử vong được đưa về đây, có một trẻ em và 3 người lớn. Hiện 3 nạn nhân đã được người thân xác nhận, còn một nam thanh niên vẫn chưa được có người đến nhận.

Có mặt tại nhà tang lễ, người thân cháu bé hơn 4 tuổi cho biết, gia đình có tất cả 8 người bị nạn, 8 người này là hai gia đình, sinh sống ở 2 tầng của căn chung cư. Hiện tại, gia đình mới tìm được cháu gái hơn 4 tuổi đã tử vong, còn 7 người khác vẫn chưa tìm được.

Người thân đang tìm kiếm tại các nhà tang lễ khác. Họ vẫn đang hy vọng có một phép màu xảy ra với những người thân còn đang chưa rõ tung tích.

Xót xa gia đình 8 người bị nạn trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Mới tìm thấy thi thể của bé gái 4 tuổi - Ảnh 1
Nhiều người dân tập trung trước cửa nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa để tìm kiếm thi thể người thân - Ảnh: VTC News

Em gái nạn nhân Bùi Trọng Thắng (21 tuổi, Hưng Yên) - người thuê nhà tại tầng 3 của chung cư khóc ngất ngoài sân nhà tang lễ. Cô gái nghẹn giọng kể, 3h ngày 13/9, cô nhận được điện thoại thông báo chung cư nơi anh trai ở bị cháy, hiện tại không rõ tung tích. Cô cùng bố vội chạy xe lên Hà Nội, tìm kiếm khắp các bệnh viện nhưng vẫn chưa thấy anh. Biết tin tại Nhà tang lễ Đống Đa có một nạn nhân nam chưa có người nhà nhận, cô gái trẻ vội qua đây.

Bố cô hiện đang vào trong để nhận mặt anh trai. Một lúc sau người bố trở ra, khuôn mặt thất thần, hàng chục người chạy đến hỏi thăm ông chỉ gật đầu rồi ngồi gục xuống ôm mặt khóc. 

Xót xa gia đình 8 người bị nạn trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Mới tìm thấy thi thể của bé gái 4 tuổi - Ảnh 2
Bạn gái Thắng quỳ khóc trước nhà tang lễ - Ảnh: VTC News

Nghe thấy bố của bạn trai khẳng định thi thể là Thắng, bạn gái Thắng đứng kế bên quỳ xuống gào khóc thảm thiết. Còn em gái anh Thắng thì không muốn tin, xin phép cán bộ cho vào nhận dạng lại. Sau khi nhận sự đồng ý của cơ quan chuyên môn, cô vào nhìn lại và khẳng định đó không phải anh trai mình. "Đây không phải anh trai tôi, anh ấy cao 1,7m có vết săm ở cánh tay", cô gái vừa nói vừa khóc.

Cô và nhóm bạn của anh đã tìm khắp các bệnh viện E, Saint-Paul, Bạch Mai và Đống Đa. Nhưng đến giờ vẫn không thể xác định anh trai đang ở đâu. Cũng tại nhà tang lễ này, rất đông người đến nhận dạng trường hợp nam thanh niên còn lại nhưng chưa ai dám xác nhận chính xác danh tính.

 

Xót xa gia đình 8 người bị nạn trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Mới tìm thấy thi thể của bé gái 4 tuổi - Ảnh 3Xót xa gia đình 8 người bị nạn trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Mới tìm thấy thi thể của bé gái 4 tuổi - Ảnh 4
Hiện trường vụ cháyowr chung cư mini cao 9 tầng ở Hà Nội - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Công an TP.Hà Nội, vụ cháy đã làm 56 người chết, 37 người bị thương. Ngoài ra, trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, một số chiến sĩ công an cũng bị thương, ngạt khói và được đưa vào bệnh viện theo dõi.

Bên cạnh đó, vào tối ngày 13/9, Công an TP Hà Nội thông tin cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Ông Minh là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Chủ của căn chung cư mini này bị điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

Đau đớn nhận dạng người thân tử vong trong vụ cháy chung cư: 'Vậy là không có phép màu nào cả, hai cháu là những người cuối cùng được tìm thấy'

Đau đớn nhận dạng người thân tử vong trong vụ cháy chung cư: 'Vậy là không có phép màu nào cả, hai cháu là những người cuối cùng được tìm thấy'

Anh Hoàng Trọng cùng người thân đứng ngồi không yên khi nghe tin về vụ cháy xảy ra tại chung cư mini cao 9 tầng ở số nhà 37, nằm sâu trong ngách 70 ngõ 29, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Họ liên tục cầu nguyện phép màu sẽ đến với 3 thành viên của gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chung cư Hà Nội tin nóng tin moi tin hot tin 24h tin tức 24h

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích