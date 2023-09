Bố cô hiện đang vào trong để nhận mặt anh trai. Một lúc sau người bố trở ra, khuôn mặt thất thần, hàng chục người chạy đến hỏi thăm ông chỉ gật đầu rồi ngồi gục xuống ôm mặt khóc.

Bạn gái Thắng quỳ khóc trước nhà tang lễ - Ảnh: VTC News

Nghe thấy bố của bạn trai khẳng định thi thể là Thắng, bạn gái Thắng đứng kế bên quỳ xuống gào khóc thảm thiết. Còn em gái anh Thắng thì không muốn tin, xin phép cán bộ cho vào nhận dạng lại. Sau khi nhận sự đồng ý của cơ quan chuyên môn, cô vào nhìn lại và khẳng định đó không phải anh trai mình. "Đây không phải anh trai tôi, anh ấy cao 1,7m có vết săm ở cánh tay", cô gái vừa nói vừa khóc.

Cô và nhóm bạn của anh đã tìm khắp các bệnh viện E, Saint-Paul, Bạch Mai và Đống Đa. Nhưng đến giờ vẫn không thể xác định anh trai đang ở đâu. Cũng tại nhà tang lễ này, rất đông người đến nhận dạng trường hợp nam thanh niên còn lại nhưng chưa ai dám xác nhận chính xác danh tính.

Hiện trường vụ cháyowr chung cư mini cao 9 tầng ở Hà Nội - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Công an TP.Hà Nội, vụ cháy đã làm 56 người chết, 37 người bị thương. Ngoài ra, trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, một số chiến sĩ công an cũng bị thương, ngạt khói và được đưa vào bệnh viện theo dõi.

Bên cạnh đó, vào tối ngày 13/9, Công an TP Hà Nội thông tin cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Ông Minh là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Chủ của căn chung cư mini này bị điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.