Theo lời kể của ông Chức, con trai ông đang công tác tại một đơn vị quân đội ở Cầu Giấy, còn vợ làm bác sĩ tại một phòng khám ở Thanh Xuân, hai cháu gái, một cháu học lớp 3 và một cháu học mẫu giáo. Đến hơn 12 giờ trưa nay, qua một số kênh thông tin từ đơn vị nơi anh N.V.C công tác cung cấp, ông Chức được các bác sĩ cho vào phòng cấp cứu để nhận mặt con.

Thế nhưng, phải định thần rất lâu, ông mới nhận ra con trai mình, bởi những thương tích của vết bỏng gây ra. Người đàn ông vội vàng báo tin cho vợ, đã tìm thấy con trai, nhưng con dâu và 2 người cháu của ông vẫn chưa rõ số phận ra sao.

Một bác sĩ đang điều trị tại đây, nạn nhân N.V.C bị bỏng hô hấp rất nặng, khi nạn nhân được đưa đến viện, các bác sĩ đã tiến hành mở khí quản và cho thở máy, vận mạch.

Người đàn ông vội vàng báo tin cho vợ, đã tìm thấy con trai, nhưng con dâu và 2 người cháu của ông vẫn chưa rõ số phận ra sao - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, công an Hà Nội cho biết hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có hơn 30 người tử vong. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có hơn 30 người tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Bên cạnh đó, Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cùng với đó, Bộ Công an cũng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Công an TP Hà Nội tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ việc.