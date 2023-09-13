Ngồi thẫn thờ gần khu vực nhà Đại thể Bệnh viện, ông Nguyễn Văn Chức (quê ở Sóc Sơn, Hà Nội) lòng như lửa đốt, trực chờ mong ngóng tin người thân.

Theo thông tin từ báo Công Lý, liên quan đến vụ cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Chức (quê ở Sóc Sơn, Hà Nội) có con trai là anh N.V.C (SN 1986) sinh sống cùng vợ và 2 con gái tại tầng 8 chung cư nơi xảy ra vụ cháy đêm qua, đến sáng nay gia đình chia nhau đến các bệnh viện để tìm kiếm nhưng vẫn không nhận được tin tức gì về các con, các cháu. Ông Chức thều thào bảo, hơn 23 giờ đêm qua, ông đang ngủ thì nhận được điện thoại của con, khi mở máy lên, nghe giọng con trai thảng thốt “Bố ơi, cháy chung cư rồi, các cháu chết hết, con cũng chết đây…”, người cha giật mình gọi lại thì chỉ nghe thấy chuông reo mà không ai bắt máy.

Lúc này, người cha tuổi lục tuần vội vàng thông báo cho vợ rồi lập tức bắt xe xuống khu vực nơi con cháu sinh sống thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, khói bốc lên nghi ngút ở tòa chung cư nơi con cháu ông sinh sống nhiều năm nay. “Tôi định chạy lên phòng các cháu nhưng lực cứu hộ ngăn không cho tôi vào trong, đứng ngoài quan sát, chốc chốc lại thấy có nạn nhân trùm chăn kín mít đưa ra ngoài”, ông Chức ngậm ngùi. Sau cuộc điện thoại bất thình lình của người con trai lúc hơn 23 giờ đêm qua, ông Chức cố gắng mọi cách nhưng không liên lạc được nên vội vàng bắt xe xuống Hà Nội tìm các con, các cháu - Ảnh: Báo Công lý Suốt đêm qua, ông Chức ở hiện trường vụ cháy để tìm con cháu nhưng vô vọng. Khi biết tin các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, ông lại vội vàng bắt xe đến Bệnh viện Bạch Mai tìm kiếm, đi khắp các khoa, phòng để hỏi thông tin về con nhưng chưa có thông tin nào về các con, cháu của ông. Người đàn ông lặng lẽ đến khu vực nhà đại thể tìm kiếm, cũng không có kết quả.

Theo lời kể của ông Chức, con trai ông đang công tác tại một đơn vị quân đội ở Cầu Giấy, còn vợ làm bác sĩ tại một phòng khám ở Thanh Xuân, hai cháu gái, một cháu học lớp 3 và một cháu học mẫu giáo. Đến hơn 12 giờ trưa nay, qua một số kênh thông tin từ đơn vị nơi anh N.V.C công tác cung cấp, ông Chức được các bác sĩ cho vào phòng cấp cứu để nhận mặt con. Thế nhưng, phải định thần rất lâu, ông mới nhận ra con trai mình, bởi những thương tích của vết bỏng gây ra. Người đàn ông vội vàng báo tin cho vợ, đã tìm thấy con trai, nhưng con dâu và 2 người cháu của ông vẫn chưa rõ số phận ra sao. Một bác sĩ đang điều trị tại đây, nạn nhân N.V.C bị bỏng hô hấp rất nặng, khi nạn nhân được đưa đến viện, các bác sĩ đã tiến hành mở khí quản và cho thở máy, vận mạch. Người đàn ông vội vàng báo tin cho vợ, đã tìm thấy con trai, nhưng con dâu và 2 người cháu của ông vẫn chưa rõ số phận ra sao - Ảnh: Báo Công lý Theo thông tin từ báo Người Lao Động, công an Hà Nội cho biết hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có hơn 30 người tử vong. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có hơn 30 người tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động Bên cạnh đó, Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cùng với đó, Bộ Công an cũng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Công an TP Hà Nội tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ việc.

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