Ám ảnh tiếng hét của cháu bé trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Cứu bố mẹ cháu với...'

Đời sống 13/09/2023 14:54

Sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Hà Nội), nhiều người bị ám ảnh bởi những tiếng hét cứu người trong đêm.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan đến vụ cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ, Hà Nội, bà Vũ Thị Hoa, người dân ở cạnh chung cư mini Khương Hạ và cũng là một trong những người chứng kiến vụ cháy đầu tiên vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Hoa cho biết, thời điểm vụ cháy xảy ra trong tòa nhà có 45 hộ dân đang sinh sống. Khi ngọn lửa bùng lên, nhiều người phá cửa sắt sang nhà tôi, nhiều người không biết chạy đi đâu và đã ngã xô vào nhau.

"Ai cũng hoảng loạn khóc lóc, đến bây giờ tôi vẫn ám ảnh nhất một cháu bé cứ nắm tay mọi người hét lên: Cứu bố mẹ cháu với, cứu bố mẹ cháu với", Bà Hoa xót xa.

Theo chia sẻ của nhân viên y tế có mặt tại hiện trường chia sẻ, chỉ cần lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện ra nạn nhân còn cơ hội để sống thì lực lượng y tế sẽ tận dụng từng giây, bằng mọi giá cấp cứu.

Ám ảnh tiếng hét của cháu bé trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Cứu bố mẹ cháu với...' - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra ngoài - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 23h22 ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Công an TP đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy học tập thuộc Trường Đại học PCCC cùng 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Ám ảnh tiếng hét của cháu bé trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Cứu bố mẹ cháu với...' - Ảnh 2
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy tại hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Lãnh đạo Công an TP đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 0h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Công an Hà Nội cho biết, hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, hơn 30 người tử vong.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nóng: Hơn 30 người tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Nóng: Hơn 30 người tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Vào trưa 13/9, Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu vụ cháy tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

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