Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đã đề cập đến vụ cháy chung cư mini có 150 người sinh sống ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội) vào đêm 12/9.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 13/9, tại phiên họp thứ 26, Thứ trưởng Bộ Công an - Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, tuy chưa có con số thống kê thiệt hại cụ thể, nhưng bước đầu xác định vụ cháy gây ra hậu quả nặng nề. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Bộ Công an đã tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu tại phiên họp của UBTVQH ngày 13/9 - Ảnh: Báo người Lao Động Thứ trưởng Bộ Công an cho biết thiệt hại cụ thể đang được thống kê, nhận định ban đầu số người bị thương, tử vong rất lớn.

Về công tác phòng cháy, chữa cháy nói chung, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết trong năm qua, các lực lượng của Bộ Công an đã quyết liệt kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, chủ động rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phòng cháy, chữa cháy tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, kiên quyết đình chỉ công trình, dự án vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Hiện trường tan hoang sau vụ cháy vào sáng ngày 13/9 - Ảnh: VietNamNet au quá trình làm việc, lực lượng chức năng quyết định đưa một chiếc xe máy được cho là nguyên nhân phát hỏa rời khỏi nhà chung cư này mang đi phục vụ điều tra - Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào lúc 23h22 ngày 12/9, xảy ra vụ cháy nhà dân (9 tầng, 1 tum) tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người bị thương vong. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Đến 5h sáng nay (13/9), thống kê sơ bộ của lực lượng chức năng TP Hà Nội cho biết đã thực hiện cứu nạn trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người. TP Hà Nội nhận định đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng.

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