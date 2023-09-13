Vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Bố mẹ bế con 2 tuổi nhảy từ tầng cao xuống gãy tay chân, đang thất lạc con gái 9 tuổi

Đời sống 13/09/2023 11:19

Ôm con trong phòng theo dõi tại Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai), anh D.Q.T (42 tuổi) vẫn không khỏi bàng hoàng sau khi thoát khỏi vụ cháy đêm qua.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến vụ cháy tại số 37, ngách 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, D.Q.T (42 tuổi) cho biết, khoảng hơn 11h đêm qua, do ban công thoát hiểm vẫn mở nên khi thấy khói lên, gia đình anh phát hiện ngay có cháy.

"Tôi vội lao xuống tầng 1 cùng mọi người chữa cháy, nhưng khói nhiều quá, mọi người lao lên. Tôi vội bảo 2 đứa lớn, là một bé gái 9 tuổi, bé trai 8 tuổi chạy lên sân thượng tầng 9 để tránh khói. Còn tôi và vợ, cùng con gái 27 tháng ở trong phòng, lôi hết chăn, giật rèm cửa ngâm nước, vừa bịt các khe cửa để ngăn khói, vừa định vặn thừng để làm dây đu xuống. Từ tầng 3 cửa thoát hiểm, tôi thấy nhà tầng 2 mái tôn, liền vứt chăn xuống mái tôn để nhảy xuống. Tôi bế con 27 tháng nhảy xuống trước, trượt chăn nên gãy tay. Vợ nhảy sau bị gãy chân đang cấp cứu ở Xanh Pôn", anh T. kể.

May mắn là giờ 2 con nằm đây yên ổn, nhưng anh T. lòng như lửa đốt vì không có thông tin của con gái 9 tuổi. Hỏi em trai nhỏ, thì nói lúc đó đông người, hỗn loạn, nên cũng không nhìn thấy chị đâu.

Vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Bố mẹ bế con 2 tuổi nhảy từ tầng cao xuống gãy tay chân, đang thất lạc con gái 9 tuổi - Ảnh 1
Anh T. vẫn đang lo lắng khi chưa có thông tin của con gái 9 tuổi - Ảnh: Báo Dân trí

Chờ thông tin người thân bên ngoài cửa Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, ông Hùng (tên nhân vật đã được thay đổi) vẫn không quên được sự kinh hoàng của vụ cháy tối qua.

"Gia đình con gái tôi có 5 người gồm 2 vợ chồng, 2 con và ông thông gia ở tại tầng 7 của căn chung cư. Nhà tôi ở cạnh đó. Nghe thấy tiếng xe cứu hỏa tôi linh cảm có chuyện chẳng lành nên sang nhà con gái ngay thì thấy đang cháy", ông Hùng cho biết.

Khi đến hiện trường, người này cho biết thấy lửa cháy lớn, rất nhiều xe máy ở tầng một cháy đen. Cả gia đình 5 người nhà ông Hùng may mắn được cứu hộ kịp thời và đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe các thành viên trong gia đình đã ổn định, đang được thở oxy. Ông Hùng cho biết khi theo dõi vụ cháy đã chứng kiến một số người trên chung cư nhảy từ tầng cao xuống và bị thương nặng.

Vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Bố mẹ bế con 2 tuổi nhảy từ tầng cao xuống gãy tay chân, đang thất lạc con gái 9 tuổi - Ảnh 2Vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Bố mẹ bế con 2 tuổi nhảy từ tầng cao xuống gãy tay chân, đang thất lạc con gái 9 tuổi - Ảnh 3
Người dân ở ngõ tích cực hỗ trợ cùng lực lượng chức năng cứu hộ các nạn nhân - Ảnh: Báo Nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Nhân Dân, vào 23h50 đêm 12/9, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ có diện tích hơn 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Hiện trường vụ cháy là chung cư mini nằm trong ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chung cư được xây kiểu nhà ống với 1 mặt tiền, 3 mặt giáp nhà dân, chia làm gần 50 căn hộ cho thuê, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên. Trong đó, 1 tầng hầm là nơi để xe, 8 tầng bố trí các căn hộ và 1 tầng tum. Mỗi tầng được thiết kế có 5 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 35-56m2.

Khi phát hiện xảy ra cháy, có gia đình đã thả thang dây thoát hiểm được, còn nhiều người chạy lên các tầng trên cao kêu cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có mặt, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 20 xe cứu hỏa đã được đưa tới hiện trường. Ngoài ra, còn rất nhiều xe cứu thương túc trực sẵn. Lực lượng chức năng đã huy động toàn lực để tìm kiếm và đưa các nạn nhân ra ngoài.

Vụ cháy chung cư 9 tầng ở Hà Nội: 3 người đã tử vong, trong đó có 1 cháu bé

Vụ cháy chung cư 9 tầng ở Hà Nội: 3 người đã tử vong, trong đó có 1 cháu bé

Đến 7h30 ngày 13/9, lực lượng chức năng xác định có khoảng 40 người thương vong trong vụ cháy chung cư mini ở 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

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