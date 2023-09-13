Cảnh sát trắng đêm, kiệt sức cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Cố lên con!.. Cháu còn thở, mọi người cố lên!"

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 23h30 đêm 12/9, tại một chung cư mini cao 9 tầng nằm sâu trong hẻm 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra cháy lớn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn bên trong chung cư có nhiều người.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào 0h45, bên trong chung cư vẫn cháy, lực lượng y tế tiếp tục đẩy cáng vào hiện trường...

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng cứu hoả đã điều khoảng 20 xe chuyên dụng cùng hàng trăm chiến sỹ tham gia chữa cháy. Tuy nhiên do hiện trường nằm trong ngõ sâu nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Xe chữa cháy chỉ có thể Hiện lực lượng chức năng vẫn đang đưa các nạn nhân xấu số ra bên ngoài.

Đến 1h05, lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục đưa quạt thông khói vào hiện trường nhằm làm giảm khói, mở rộng tầm nhìn. Máy phát điện cũng được các lực lượng điều đến hiện trường.

Tại hiện trường, lúc 1h35, Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy.

1h53, lực lượng chức năng đưa thêm được một nạn nhân ra ngoài an toàn.

Tiếp sau đó, đến 2h15, lực lượng Cảnh sát PCCC cứu thêm được một người phụ nữ trung niên ra ngoài an toàn. Tất cả những nạn nhân được cứu ra đã được lực lượng y tế hỗ trợ ban đầu, sau đó đưa lên cáng y tế di chuyển ra khỏi hiện trường.

2h50, lực lượng chức năng tiếp tục đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn. Bên trong chung cư, lực lượng cảnh sát tiếp tục tìm kiếm những người bị nạn.

Các chiến sĩ PCCC sau những giờ phút giành giật sự sống cứu các nạn nhân vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP. Hà Nội) chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai 2 đường vòi chữa cháy bằng bọt, tiếp tục xử lý vụ hỏa hoạn.

3h08, một nữ nạn nhân được lực lượng Cảnh sát PCCC đưa ra ngoài. Tới thời điểm này, sơ bộ có khoảng 6 nạn nhân được đưa ra từ chung cư và chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện.

4h30, lực lượng chức năng và người dân tiếp tục đưa 3 nạn nhân (2 trẻ em và 1 người lớn) ra bên ngoài. Lúc này, trời đổ mưa to, nhân viên y tế vừa bế một cháu bé vừa hô lớn: "Cố lên con!... Cháu còn thở, mọi người cố lên!".

Tuy nhiên, theo ghi nhận, khoảng 4h42, lực lượng chức năng bắt đầu đưa các nạn nhân được xác định tử vong ra khỏi hiện trường vụ cháy.

Đến hơn 6h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục đưa thi thể nạn nhân tử vong ra khỏi hiện trường vụ cháy.