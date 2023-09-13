Cảnh sát trắng đêm, kiệt sức cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Cố lên con!.. Cháu còn thở, mọi người cố lên!"

Đời sống 13/09/2023 07:48

Vụ cháy xảy ra từ hơn 23h đêm 12/9, ở chung cư mini ngõ 29/70 phố Khương Hạ, Hà Nội. Sau Đến 2h40 ngày 13/9, khói đã được dập tắt, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước từ vòi rồng từ tầng 3 đến tầng 9, tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 23h30 đêm 12/9, tại một chung cư mini cao 9 tầng nằm sâu trong hẻm 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra cháy lớn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn bên trong chung cư có nhiều người.

 

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng cứu hoả đã điều khoảng 20 xe chuyên dụng cùng hàng trăm chiến sỹ tham gia chữa cháy. Tuy nhiên do hiện trường nằm trong ngõ sâu nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Xe chữa cháy chỉ có thể Hiện lực lượng chức năng vẫn đang đưa các nạn nhân xấu số ra bên ngoài.

Cảnh sát trắng đêm, kiệt sức cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Cố lên con!.. Cháu còn thở, mọi người cố lên!' - Ảnh 1
Thi thể một số nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường, trong đó có cả trẻ em - Ảnh: VOV
Cảnh sát trắng đêm, kiệt sức cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Cố lên con!.. Cháu còn thở, mọi người cố lên!' - Ảnh 2
Cảnh sát trắng đêm, kiệt sức cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Theo thông tin từ VietNamNet, vào 0h45, bên trong chung cư vẫn cháy, lực lượng y tế tiếp tục đẩy cáng vào hiện trường...

Đến 1h05, lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục đưa quạt thông khói vào hiện trường nhằm làm giảm khói, mở rộng tầm nhìn. Máy phát điện cũng được các lực lượng điều đến hiện trường.

Tại hiện trường, lúc 1h35, Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy.

1h53, lực lượng chức năng đưa thêm được một nạn nhân ra ngoài an toàn.

Tiếp sau đó, đến 2h15, lực lượng Cảnh sát PCCC cứu thêm được một người phụ nữ trung niên ra ngoài an toàn. Tất cả những nạn nhân được cứu ra đã được lực lượng y tế hỗ trợ ban đầu, sau đó đưa lên cáng y tế di chuyển ra khỏi hiện trường.

2h50, lực lượng chức năng tiếp tục đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn. Bên trong chung cư, lực lượng cảnh sát tiếp tục tìm kiếm những người bị nạn.

Cảnh sát trắng đêm, kiệt sức cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Cố lên con!.. Cháu còn thở, mọi người cố lên!' - Ảnh 3Cảnh sát trắng đêm, kiệt sức cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Cố lên con!.. Cháu còn thở, mọi người cố lên!' - Ảnh 4Cảnh sát trắng đêm, kiệt sức cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Cố lên con!.. Cháu còn thở, mọi người cố lên!' - Ảnh 5Cảnh sát trắng đêm, kiệt sức cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Cố lên con!.. Cháu còn thở, mọi người cố lên!' - Ảnh 6Cảnh sát trắng đêm, kiệt sức cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Cố lên con!.. Cháu còn thở, mọi người cố lên!' - Ảnh 7
Các chiến sĩ PCCC sau những giờ phút giành giật sự sống cứu các nạn nhân vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP. Hà Nội) chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai 2 đường vòi chữa cháy bằng bọt, tiếp tục xử lý vụ hỏa hoạn.

3h08, một nữ nạn nhân được lực lượng Cảnh sát PCCC đưa ra ngoài. Tới thời điểm này, sơ bộ có khoảng 6 nạn nhân được đưa ra từ chung cư và chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện.

4h30, lực lượng chức năng và người dân tiếp tục đưa 3 nạn nhân (2 trẻ em và 1 người lớn) ra bên ngoài. Lúc này, trời đổ mưa to, nhân viên y tế vừa bế một cháu bé vừa hô lớn: "Cố lên con!... Cháu còn thở, mọi người cố lên!".

Tuy nhiên, theo ghi nhận, khoảng 4h42, lực lượng chức năng bắt đầu đưa các nạn nhân được xác định tử vong ra khỏi hiện trường vụ cháy.

Đến hơn 6h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục đưa thi thể nạn nhân tử vong ra khỏi hiện trường vụ cháy.

Ám ảnh lời kể của nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ mấy phút là khói bốc lên nghi ngút, khó thở'

Ám ảnh lời kể của nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ mấy phút là khói bốc lên nghi ngút, khó thở'

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 23h ngày 12/9, tại căn chung cư mini cao 9 tầng ở số 37 trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chung cư ở Hà Nội tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích