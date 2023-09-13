Hà Nội: 5 người trong một gia đình nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì

Phòng khám Đa khoa Khang Cường (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) tiếp nhận điều trị cho 7 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm.
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Theo thông tin từ VTC News, vào chiều 12/9, trả lời VTC News, đại diện Phòng khám Đa khoa Khang Cường (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) xác nhận từ tối qua (11/9) đến sáng nay, phòng khám tiếp nhận điều trị cho 7 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm.
Theo đó, cả 7 trường hợp được đưa tới điều trị đều xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau đầu, đau bụng, sốt.
"5/7 bệnh nhân là người thân trong một gia đình. Đến thời điểm hiện tại, 3 trường hợp đã hồi phục sức khỏe và được làm thủ tục để về nhà, tiếp tục theo dõi" - vị đại diện Phòng khám Đa khoa Khang Cường nói và thông tin thêm, trước khi bộc lộ những triệu chứng của ngộ độc thực phẩm, cả 7 bệnh nhân đã ăn bánh mì tại một tiệm bánh mì có tiếng ở TP Hội An.
Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, trên trang Facebook cá nhân, anh N.D.H. (SN 1992, ngụ TP.Hội An) đăng tải bài viết cho biết nhà anh có 5 người ăn bánh mì tại 1 tiệm nổi tiếng ở Hội An. Trong đó, 4 người nhập viện và người còn lại đau bụng. Anh H. đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại đây.
Theo lãnh đạo UBND TP Hội An, cơ quan chức năng của thành phố đã đến tiệm bánh mì lấy mẫu đưa kiểm tra, đồng thời làm việc với anh H. và một số người liên quan để nắm thông tin.