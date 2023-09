Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 12/9, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Trường (33 tuổi), Nguyễn Minh Thảo (29 tuổi, cùng trú tại Long Biên, Hà Nội), Trần Văn Thành (31 tuổi, trú tại Nghệ An), Phạm Văn Tuấn (27 tuổi), Nguyễn Văn Thịnh (29 tuổi, cùng trú tại Sóc Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cả 5 bị can đều là nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Qua điều tra, ngày 23/8, Đồn Công an sân bay Nội Bài nhận được phản ánh của chị N.M.A. (quốc tịch Đức) về việc ngày 22/8, chị bay chuyến Hà Nội - Cam Ranh tại nhà ga T1 sân bay Nội Bài. Nữ hành khách ký gửi hành lý là một chiếc vali màu đỏ.