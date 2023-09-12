Phát hiện 5 nhân viên bốc hành lý ở sân bay Nội Bài giật khóa vali, trộm tài sản

Đời sống 12/09/2023 16:09

Cả 5 bị can trộm tài sản đều là nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 12/9, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Trường (33 tuổi), Nguyễn Minh Thảo (29 tuổi, cùng trú tại Long Biên, Hà Nội), Trần Văn Thành (31 tuổi, trú tại Nghệ An), Phạm Văn Tuấn (27 tuổi), Nguyễn Văn Thịnh (29 tuổi, cùng trú tại Sóc Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cả 5 bị can đều là nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Qua điều tra, ngày 23/8, Đồn Công an sân bay Nội Bài nhận được phản ánh của chị N.M.A. (quốc tịch Đức) về việc ngày 22/8, chị bay chuyến Hà Nội - Cam Ranh tại nhà ga T1 sân bay Nội Bài. Nữ hành khách ký gửi hành lý là một chiếc vali màu đỏ.

Khi về tới khách sạn ở Cam Ranh, chị A. thấy vali của mình bị mở khóa. Kiểm tra tài sản bên trong, chị phát hiện bị mất gồm bộ tai nghe không dây màu trắng và tiền mặt 500 euro. Đồn Công an sân bay Nội Bài sau đó đã vào cuộc xác minh, truy tìm thủ phạm. Sau hơn nửa ngày, công an dựng lên chân dung nhóm nghi phạm.

Phát hiện 5 nhân viên bốc hành lý ở sân bay Nội Bài giật khóa vali, trộm tài sản - Ảnh 1
Cả 5 đối tượng đều là nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay quốc tế Nội Bài - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận ngày 22/8, năm người làm việc chung ca. Nhiệm vụ của họ là bốc xếp hành lý ký gửi của khách tại nhà ga T1.

Trước khi làm nhiệm vụ, nhóm này bàn bạc, thống nhất trong quá trình vận chuyển hành lý ký gửi, thấy vali nào dễ mở khóa sẽ trộm tài sản. Họ đã bọc lót, cảnh giới cho nhau để mở khóa trộm.

Khoảng 12h10 cùng ngày, phát hiện khóa vali của chị A. không chắc chắn nên nhóm này đã giật khóa, lấy trộm tài sản bên trong. Tài sản lấy được, Thịnh giữ lại bộ tai nghe để sử dụng. Số tiền 500 euro đưa đi đổi được 12,6 triệu đồng, 5 nhân viên này chia nhau tiêu xài.

Tại cơ quan công an, cả nhóm khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trước đó. Những chiếc vali bị giật bung khóa nếu bị phát hiện, phản ánh các bị can sẽ đổ lỗi cho quá trình vận chuyển va đập bị bung, hành lý bên trong bị rơi vãi, thất lạc.

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