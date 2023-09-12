Nhảy từ tầng 7 do cháy chung cư, mẹ vợ Việt cùng con rể Hàn tử vong, bé trai 4 tuổi bị thương nặng

Thế giới 12/09/2023 10:51

Thấy ngọn lửa và khói đen đã bao trùm khắp căn nhà, cả 3 nạn nhân gồm anh A. (khoảng 40 tuổi), con trai anh A. (4 tuổi) và mẹ vợ anh A. (khoảng 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam) đã ra ban công và nhảy xuống để thoát thân.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, đài KBS của Hàn Quốc đưa tin chiều 9/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa chung cư cũ ở Busan khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.

Cụ thể, vào khoảng 4h20 vào chiều 9/9, đám cháy bùng phát ở căn hộ trên tầng 7 của một chung cư ở phường Gaegeum-dong, quận Busanjin-gu, thành phố Busan. Thấy ngọn lửa và khói đen đã bao trùm khắp căn nhà, cả ba nạn nhân gồm anh A. (khoảng 40 tuổi), con trai anh A. (4 tuổi) và mẹ vợ anh A. (khoảng 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam) đã ra ban công và nhảy xuống để thoát thân. Anh A. và mẹ vợ tử vong tại bệnh viện, cháu bé bị thương rất nặng.

Nhảy từ tầng 7 do cháy chung cư, mẹ vợ Việt cùng con rể Hàn tử vong, bé trai 4 tuổi bị thương nặng - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy ở thành phố Busan khiến chồng và mẹ ruột của một phụ nữ Việt tử vong - Ảnh: Đài KBS

Theo lời một người dân sống gần đó, anh A. nhường người mẹ vợ nhảy xuống trước, rồi bế cậu con trai và nhảy xuống sau. Cũng theo lời người này, anh A. đã ôm con rồi chần chừ khoảng một, hai phút mới quyết định nhảy xuống.

Những người hàng xóm cũng cho biết thêm những ngày vừa qua, chị B. một mình vừa lo cho tang lễ của mẹ ruột và chồng, vừa lui tới bệnh viện để chăm lo cậu con trai bị thương nặng. Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn thương tâm trên.

Nhảy từ tầng 7 do cháy chung cư, mẹ vợ Việt cùng con rể Hàn tử vong, bé trai 4 tuổi bị thương nặng - Ảnh 2
Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy thương tâm - Ảnh: YONHAP

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn tin từ Hãng thông tấn Yonhap, những người hàng xóm cũng hết sức bàng hoàng và thương tiếc gia đình anh A., bởi gia đình họ được nhận xét là vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

Một người dân sống ở tầng sáu, ngay bên dưới căn hộ bị cháy, chị B. (vợ anh A.) là người Việt Nam, hai anh chị bán trái cây ở một ngôi chợ địa phương. Mỗi ngày, chị vợ đi lấy trái cây ở chợ nông sản từ sớm để mang về cửa hàng cho chồng bán. Trong khi đó, anh A. thường trông coi cửa hàng từ chiều tối đến sáng sớm hôm sau.

Gần đây, hai anh chị quyết định đưa mẹ vợ ở Việt Nam sang để trông cháu do anh chị quá bận rộn với công việc kinh doanh ở chợ.

Hôm xảy ra vụ hỏa hoạn, anh A. về nhà nghỉ ngơi vào sáng sớm như thường lệ nhưng không may qua đời trong vụ hỏa hoạn cùng mẹ vợ.

Một người dân khác là bà Jung (70 tuổi) cho biết gia đình bà có rất nhiều cháu nhỏ và đồ chơi nên con trai anh A. hay sang nhà chơi. "Cháu bé ngoan lắm nên chúng tôi hay cho cháu đồ ăn vặt. Sự cố lớn như vậy xảy ra khiến tôi vô cùng đau lòng", bà Jung bày tỏ. Gia đình nạn nhân thường chia sẻ trái cây còn lại vào cuối ngày ở cửa hàng cho những người hàng xóm xung quanh. 

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Theo người mẹ này, may mắn là cô đã kịp thời kéo chân con gái, thế nhưng đây rõ ràng là một vụ tai nạn kinh hoàng, cô chỉ muốn cảnh báo các bậc cha mẹ nên để con tránh xa hai bên thang cuốn và lưu ý khi đi loại dép crocs này.

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