Cảnh sát bắt giữ hiệu trưởng xâm hại nhiều lần nữ sinh để quay video “người lớn”

Thế giới 11/09/2023 17:33

Cảnh sát Nhật Bản đã tiến hành khám xét nhà của nghi phạm và phát hiện trong máy tính của ông chứa rất nhiều video “người lớn”.

Mới đây, hiệu trưởng trường trung học Miharadai ở phường Nerima, Tokyo, Nhật Bản, ông Kitamura Hisaoka, 55 tuổi, đã bị sở cảnh sát thủ đô Tokyo bắt giữ vì sở hữu những bức ảnh và video quấy rối của các bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên.

Sau khi bị bắt giữ, ông thừa nhận mình đã quấy rối nhiều nữ sinh trung học tại trường trước đây ông từng công tác và thu thập hình ảnh, video cho riêng mình.

Theo báo cáo từ đài truyền hình NHK của Nhật Bản, Sở cảnh sát Tokyo đã tiết lộ rằng bộ phận báo cáo bạo lực tình dục của trường đã nhận được đơn khiếu nại vào tháng 11 năm ngoái, chỉ trích hành vi không đúng đắn của Kitamura Hisaoka.

Vụ việc sau đó đã được thông báo cho cảnh sát cùng với Bộ Giáo dục về những hình ảnh không phù hợp đã được tìm thấy trong văn phòng hiệu trưởng tại trường trung học Miharadai.

Cảnh sát bắt giữ hiệu trưởng xâm hại nhiều lần nữ sinh để quay video “người lớn” - Ảnh 1
Ông Kitamura Hisaoka, hiệu trưởng trường trung học Miharadai. Ảnh: China Press

Ngoài ra, khi khám xét nơi ở và nơi làm việc của Kitamura Hisaoka, cảnh sát đã tìm thấy nhiều bức ảnh và video ghi lại cảnh anh đụng chạm vào cơ thể các bé gái.

Ngay sau đó anh ta đã bị bắt vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật cấm khiêu dâm trẻ em. Chi tiết về vụ việc vẫn đang được điều tra.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông, Kitamura Hisaoka đã thừa nhận với cảnh sát rằng mình đã quấy rối nữ sinh.

Cảnh sát cũng tin rằng Kitamura đã lạm dụng một nữ sinh tại một căn phòng bên trong trường và quay phim bằng máy của chính mình.

Sở cảnh sát Tokyo cho biết, nữ sinh đã liên lạc ẩn danh với Trung tâm Tư vấn Bạo lực Tình dục vào tháng 11 năm ngoái, nói rằng cô từng bị quấy rối tình dục trong quá khứ.

Sau đó, vào tháng 7 năm nay, Ủy ban Giáo dục quận Nerima đã báo cáo vụ việc cho Sở Cảnh sát Tokyo.

Gần đây, cảnh sát đã kiểm tra nhà của Kitamura và các địa điểm khác, từ bàn làm việc của ông tại văn phòng hiệu trưởng trường trung học, họ đã tìm thấy một máy quay.

Không chỉ tìm thấy hình ảnh trên máy quay, mà họ còn phát hiện nhiều video người lớn. Sở cảnh sát Tokyo đang điều tra xem ông có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp khác hay không.

Trong quá trình xét hỏi, Kitamura đã thừa nhận rằng: "Những video này là tôi quay cho những học sinh trung học tôi làm việc”.

Khi được hỏi vì sao ông quay những video đó, ông trả lời: “Bởi vì tôi nghĩ rằng có thể sẽ muốn xem lại chúng một lần nữa”.

Phát hiện thi thể bà mẹ đơn thân đang phân hủy bên cạnh đứa con 4 tuổi

Phát hiện thi thể bà mẹ đơn thân đang phân hủy bên cạnh đứa con 4 tuổi

Mới đây, cảnh sát Hàn Quốc đã phát hiện thi thể của một người phụ nữ bên trong căn nhà cùng với đứa con 4 tuổi đang nằm bên cạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 17 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 32 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 32 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích