Sau khi bị bắt giữ, ông thừa nhận mình đã quấy rối nhiều nữ sinh trung học tại trường trước đây ông từng công tác và thu thập hình ảnh, video cho riêng mình.

Mới đây, hiệu trưởng trường trung học Miharadai ở phường Nerima, Tokyo, Nhật Bản, ông Kitamura Hisaoka, 55 tuổi, đã bị sở cảnh sát thủ đô Tokyo bắt giữ vì sở hữu những bức ảnh và video quấy rối của các bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên.

Vụ việc sau đó đã được thông báo cho cảnh sát cùng với Bộ Giáo dục về những hình ảnh không phù hợp đã được tìm thấy trong văn phòng hiệu trưởng tại trường trung học Miharadai.

Theo báo cáo từ đài truyền hình NHK của Nhật Bản, Sở cảnh sát Tokyo đã tiết lộ rằng bộ phận báo cáo bạo lực tình dục của trường đã nhận được đơn khiếu nại vào tháng 11 năm ngoái, chỉ trích hành vi không đúng đắn của Kitamura Hisaoka.

Ông Kitamura Hisaoka, hiệu trưởng trường trung học Miharadai. Ảnh: China Press

Ngoài ra, khi khám xét nơi ở và nơi làm việc của Kitamura Hisaoka, cảnh sát đã tìm thấy nhiều bức ảnh và video ghi lại cảnh anh đụng chạm vào cơ thể các bé gái.

Ngay sau đó anh ta đã bị bắt vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật cấm khiêu dâm trẻ em. Chi tiết về vụ việc vẫn đang được điều tra.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông, Kitamura Hisaoka đã thừa nhận với cảnh sát rằng mình đã quấy rối nữ sinh.

Cảnh sát cũng tin rằng Kitamura đã lạm dụng một nữ sinh tại một căn phòng bên trong trường và quay phim bằng máy của chính mình.

Sở cảnh sát Tokyo cho biết, nữ sinh đã liên lạc ẩn danh với Trung tâm Tư vấn Bạo lực Tình dục vào tháng 11 năm ngoái, nói rằng cô từng bị quấy rối tình dục trong quá khứ.

Sau đó, vào tháng 7 năm nay, Ủy ban Giáo dục quận Nerima đã báo cáo vụ việc cho Sở Cảnh sát Tokyo.

Gần đây, cảnh sát đã kiểm tra nhà của Kitamura và các địa điểm khác, từ bàn làm việc của ông tại văn phòng hiệu trưởng trường trung học, họ đã tìm thấy một máy quay.

Không chỉ tìm thấy hình ảnh trên máy quay, mà họ còn phát hiện nhiều video người lớn. Sở cảnh sát Tokyo đang điều tra xem ông có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp khác hay không.

Trong quá trình xét hỏi, Kitamura đã thừa nhận rằng: "Những video này là tôi quay cho những học sinh trung học tôi làm việc”.

Khi được hỏi vì sao ông quay những video đó, ông trả lời: “Bởi vì tôi nghĩ rằng có thể sẽ muốn xem lại chúng một lần nữa”.